مطار الشارقة.. لهذه الأسباب أصبح في المركز الرابع بين العالم

يعد مطار الشارقة الدولي هو المطار الرئيسي الدولي لإمارة الشارقة، وهو من المرافق الهامة التابعة للإمارة، وهو بهذا يكون ثالث أكبر مطار داخل الإمارات العربية المتحدة، ويعتبر المركز الرئيسي لعمليات شركة العربية للطيران، ويبعد عن مدينة الشارقة نحو 10 كيلو متر، ويبعد عن إمارة دبي حوالي 15 كيلو متر.



ويرجع تاريخ إنشاء مطار الشارقة إلى عام 1932 عندما بنت شركة الخطوط الجوية الإمبراطورية، والتي تعرف حاليا بالخطوط الجوية البريطانية، مدرجا لهبوط وإقلاع الطائرات في الشارقة، واستخدمته كمحطة توقف في طريقها إلى الهند وأستراليا في ذلك الوقت.



وحصل المطار على لقب أفضل مطار للعام 2005 وذلك بحسب المعهد الدولي لإدارة النقل في لندن.



ويمثل تصميم مطار الشارقة الدولي تحفة معمارية إسلامية.



ويمكن الوصول للمطار بطريقة سهلة بفضل سيارات الأجرة والحافلات التي تربط بين المطار والمدينة



مبنى الركاب



يقدر عدد المسافرين سنويًا من وإلى المطار بحوالي 205 ألف مسافر، ويضم المبنى 40 كاونتر للسفر والوصول، و40 كاونتر آخرين للمسافرين من كبار الشخصيات، ويبلغ عدد بوابات مراقبة الجوازات 16 بوابة لكل من القادمين والمغادرين مع وجود بوابة إلكترونية، ويضم المبنى 3 جسور للطائرات، وصالات الانتظار المكيفة والأسواق الحرة المجهزة والبنوك وشركات تأجير السيارات وحجز الفنادق والمطاعم.



واستحدث المطار قسما خاصا للخدمات اللوجستية في مبنى الركاب وينقسم إلى قسمين، الأول يختص بمراكز للشركات العالمية والتي سيكون المجال متاحًا أمامها للاستفادة من هذا المركز ذاتيًا أو عن طريق المشاركة مع فعاليات القطاع الخاص لإدارة عمليات التخزين في حين سيخصص القسم الثاني للرحلات غير المنتظمة (الشارتر).



خدمات الاتصالات



يتيح لك مطار الشارقة التواصل الدائم مع العالم من خلال الهاتف الأرضي والهاتف الذكي والكمبيوتر المحمول. بمرافقه وتجهيزاته الرائدة، يواكب المطار أحدث التقنيات حول العالم. ويمكن لجميع المسافرين الاستفادة من خدمات اتصالات ودو فضلًا عن خدمة الإنترنت اللاسلكي (واي فاي) المجانية، أو إجراء مكالمات محلية أو دولية من أكشاك الهاتف.



الإنترنت اللاسلكي (واي فاي)



يتيح لك المطار التواصل مع العالم عبر شبكة الإنترنت اللاسلكي (واي فاي) في مطار الشارقة. قم بتسجيل الدخول إلى شبكة مطار الشارقة باستخدام جهازك الذكي أو جهاز الكمبيوتر المحمول وابدأ التصفح.



الخدمات المالية



إذا لم تكن تملك الوقت لزيارة جهاز الصراف الآلي أو البنك قبل وصولك إلى المطار، يقدم لك مطار الشارقة مجموعة من الخدمات المصرفية المتنوعة.



وتتوفر أجهزة الصراف الآلي في مواقع متعددة ضمن المطار قبل وبعد التفتيش الأمني، حيث يمكنك استخدام معظم بطاقات الائتمان والخصم وبطاقات أمريكان إكسبرس. ويوجد كذلك فروع لأبرز مراكز الصرافة العالمية في صالات المغادرين والقادمين والترانزيت.



ويمكنك من خلال المطار شراء أو بيع العملات الأجنبية لأكثر من 50 وجهة، بأسعار تنافسية.



الخدمات الطبية



مهما كانت احتياجاتك الطبية أو الصحية، يوفر لك مطار الشارقة ما تحتاجه من رعاية. فهو يضم عيادة طبية متكاملة تعمل على مدار الساعة في مبنى المغادرين، بالإضافة إلى العديد من الصيدليات وأجهزة بيع المنتجات الصيدلية في مواقع عديدة ضمن مباني المطار.



وتساعدك العيادة في الحفاظ على صحتك وسلامتك خلال رحلتك وأثناء وجودك على متن الطائرة، كما تقدم لك الدعم فيما يخص العديد من المشاكل والاستفسارات المرتبطة بالصحة.



المركز الطبي للمطار:



مركز طبي متكامل في مبنى المغادرين يقدم الخدمات الطبية العامة والإسعافات الأولية. يتولى إدارة العيادة أطباء مختصون على درجة عالية من الخبرة والكفاءة بما يضمن صحة ورفاهية المسافرين وموظفي المطار.





فنادق الشارقة



يقع مكتب المفقودات في مبنى القادمون وهو مفتوح على مدار الساعة ليساعدك في العثور على مقتنياتك المفقودة. يرجى منك إبلاغنا بأي أمتعة مفقودة وسوف يبذل فريقنا كافة الجهود لإعادتها إليك في أقرب وقت ممكن.



سواء فقدت أي مقتنيات داخل المطار أو على متن الطائرة، قم بالإبلاغ عنها وكن مطمئنًا إلى أن موظفينا المحترفين سيقومون بكل ما يلزم لإيجادها وإعادتها إليك بأقصى سرعة. يرجى تسليم بيانات الاتصال الخاصة بك إلى موظفي المكتب، وسوف يقومون بالتواصل معك فور العثور على مقتنياتك ليتم إعادتها إليك حسب الأصول.



خدمات ذوي الاحتياجات الخاصة



يوفر مطار الشارقة كافة أنواع المساعدة للمسافرين من كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة.



تتوفر مواقف مخصصة لركن السيارات عند المدخل الرئيسي لمباني المغادرين والقادمين بالإضافة إلى مواقف مجانية تحمل شعار الكرسي المتحرك للمساعدة في صعود ونزول المسافرين. وتتوفر الكراسي المتحركة للإيجار في المطار، بالإضافة إلى خدمة الحمالين للمساعدة في نقل الأمتعة عند الوصول إلى مطار الشارقة أو عند مغادرته.



منطقة نزول المسافرين



تم تخصيص مواقف عند المدخل الرئيسي لمبنى المغادرين لتأمين نزول المسافرين من ذوي الاحتياجات الخاصة. وتم تحديد المواقف بإشارات تحمل شعار الكرسي المتحرك وهي مخصصة لنزول المسافرين فقط.



مواقف مدفوعة الرسوم



يوجد مواقف للسيارات مخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة في الطابق السفلي لمبنى القادمين والمغادرين. ويتولى العمال والموظفون مساعدتهم في استخدام أجهزة الدفع ونقل الأمتعة على مدار الساعة.