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رياضة

اخبار الزمالك اليوم 30 - 9 - 2019.. الجزيرة يفوز على الزمالك ويتوج بكأس السوبر لكرة السلة.. وأمير مرتضى يكشف سبب هزيمة الأبيض من النادي الأهلي وضياع السوبر

الإثنين 30/سبتمبر/2019 - 10:42 م
حسام الحارتي
نشر موقع "صدى البلد" على مدار اليوم الاثنين، 30 سبتمبر 2019، مجموعة من أخبار الرياضة حول تطورات الأحداث في نادي الزمالك. وجاءت كالتالي:

اللوائح تدعمنا .. أمير مرتضى يوضح موقف الزمالك في أزمة مباراة جينيراسيون


أكد أمير مرتضى المشرف العام على الكرة بنادى الزمالك، أن الفريق الأبيض ليس طرفا في أزمة مباراة جينيراسيون فوت السنغالي بدوري أبطال أفريقيا.

بعد 10 أيام من المباراة .. أمير مرتضى يكشف أسباب فوز الأهلي على الزمالك في السوبر


أكد أمير مرتضى المشرف العام على الكرة بنادى الزمالك، أن النادي الأهلي استعد لمباراة السوبر بشكل أقوى من الأبيض.

الجزيرة يفوز على الزمالك ويتوج بكأس السوبر لكرة السلة


توج فريق الجزيرة ببطولة كأس السوبر المصري لكرة السلة، بعد فوزه علي الزمالك 93-83، في المباراة التي جرت مساء الاثنين.

مصطفى فتحى يزف خبرا سعيدا لجماهير نادي الزمالك


كشف الجهاز الطبي للفريق اللول لكرة القدم بنادي الزمالك عن جاهزية مصطفى فتحى صانع ألعاب الفريق، للمشاركة فى المباريات المقبلة مع الفريق الأبيض، بعد الفحوصات التى خضع لها فى ألمانيا، خلال الفترة الماضية.

صدمة جديدة في الزمالك .. إصابة العضلة الضامة تهاجم نجم دفاع الفريق


كشف الجهاز الطبي بالفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن إصابة محمود حمدي "الونش" مدافع الفريق الأبيض بشد في العضلة الضامة تعرض له اللاعب في التدريب الاخير ببرج العرب أمس السبت.
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