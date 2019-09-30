اخبار الزمالك اليوم 30 - 9 - 2019.. الجزيرة يفوز على الزمالك ويتوج بكأس السوبر لكرة السلة.. وأمير مرتضى يكشف سبب هزيمة الأبيض من النادي الأهلي وضياع السوبر

نشر موقع "صدى البلد" على مدار اليوم الاثنين، 30 سبتمبر 2019، مجموعة من أخبار الرياضة حول تطورات الأحداث في نادي الزمالك. وجاءت كالتالي:أكد أمير مرتضى المشرف العام على الكرة بنادى الزمالك، أن الفريق الأبيض ليس طرفا في أزمة مباراة جينيراسيون فوت السنغالي بدوري أبطال أفريقيا.أكد أمير مرتضى المشرف العام على الكرة بنادى الزمالك، أن النادي الأهلي استعد لمباراة السوبر بشكل أقوى من الأبيض.توج فريق الجزيرة ببطولة كأس السوبر المصري لكرة السلة، بعد فوزه علي الزمالك 93-83، في المباراة التي جرت مساء الاثنين.كشف الجهاز الطبي للفريق اللول لكرة القدم بنادي الزمالك عن جاهزية مصطفى فتحى صانع ألعاب الفريق، للمشاركة فى المباريات المقبلة مع الفريق الأبيض، بعد الفحوصات التى خضع لها فى ألمانيا، خلال الفترة الماضية.كشف الجهاز الطبي بالفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن إصابة محمود حمدي "الونش" مدافع الفريق الأبيض بشد في العضلة الضامة تعرض له اللاعب في التدريب الاخير ببرج العرب أمس السبت.