لماذا علينا تناول الخضروات المطبوخة عن النية ؟.. لن تصدق خطورتها

كشفت دراسة جديدة أجريت مؤخرا، بقيادة جامعة كاليفورنيا في سان فرانسيسكو، أن تناول الخضروات المطبوخة يمكن ان يفيد بكتيريا الأمعاء، وذلك على عكس تناول الخضروات النيئة، حيث انها يمكن ان تغير من طبيعة بكتيريا الأمعاء المفيدة لصحة الأمعاء.



واجرى الباحثون المشرفون على الدراسة مجموعة من الأبحاث على الفئران، والبشر، ووجدوا أن تناول الخضروات الطيبة يمكنه ان تغير من بكتيريا الأمعاء في أجسامنا، مثل ميكروبيوم.



يقول الباحثون إن تناول الخضروات المطبوخة يمكن أن يعزز الصحة بينما تناول العديد من الخضروات النيئة يمكنها ان تؤثر على الكائنات الحية الدقيقة الموجودة في الأمعاء، مما يعني أن الكثير من البكتيريا المعوية قد تم تدميرها.



وقال المؤلف الكبير بيتر تيرنبو، أستاذ مشارك في علم الأحياء المجهرية وعلم المناعة في جامعة كاليفورنيا سان فرانسيسكو، لقد درس مختبرنا وآخرون كيف تؤثر أنواع مختلفة من الحمية الغذائية، مثل الوجبات الغذائية النباتية على تناول اللحوم على الميكروبيوم الموجودة بالأمعاء، والذي يحافظ على صحة الجهاز الهضمي الخاص بنا.



وفي الدراسة قام الباحثون تغذية القوارض أربع وجبات مختلفة لكل مجموعة: اللحوم النيئة ، اللحوم المطهية ، البطاطا الحلوة النيئة أو البطاطا الحلوة المطبوخة، وفقا لما جاء في صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.



ووجد الباحثون، أنه لم يكن هناك اختلاف في الميكروبات من الفئران التي أكلت اللحوم النيئة مقابل اللحوم المطبوخة، ومع ذلك ، كان هناك اختلاف كبير بين الفئران الذين أكلوا البطاطا الحلوة النيئة والبطاطا الحلوة المطبوخة.



لم تكن فقط البكتيريا الموجودة في الجسم مختلفة ، ولكن أيضًا ما إذا كانت بعض الجينات "تعمل" أو "مطفأة" ومنتجات الأيض - مثل النفايات - التي ينتجها الجسم.



عندما أجرى الفريق التجربة نفسها ، كان هناك مجموعة متنوعة من الخضروات، بما في ذلك البطاطا البيضاء والذرة والبازلاء والجزر والبنجر، وقد حصلوا في كل مرة على نفس النتائج.



يقول الباحثون إن أحد أسباب هذه التغييرات هو أن العديد من الأطعمة النيئة، تحتوي على مركبات مضادة للميكروبات تتلف أو تقتل البكتيريا في أجسامنا.



وقال الدكتور تيرنبو: "لقد فوجئنا برؤية الاختلافات، والتي يمكن ان تجعلنا ننظر إلى أهمية ما نتناوله في نظامنا الغذائي وكيف تؤثر على بكتيريا الأمعاء".