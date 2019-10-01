اليوم..آخر مهلة لتقديم إقرارات القيمة المضافة

أعطت مصلحة الضرائب المصرية، اليوم الأربعاء، لممولي الضرائب؛ آخر مهلة لتقديم اقرارات الضريبة علي القيمة المضافة الشهرية عن يوليو الماضي للمسجلين؛ حتي ظهر اليوم.



قال عبد العظيم حسين، رئيس المصلحة، إن ذلك الاجراء بهدف التيسير علي الممولين والعمل علي إزالة المعوقات التي تواجههم، بشرط أن سداد الضريبة المستحقة حتي نهاية أمس الإثنين.



ذكر " حسين" أن القرار جاء بعد وجود ضغط لدي المنظومة الإلكترونية الجديدة لدي المصلحة والخاصة بتقديم الإقرارات.

