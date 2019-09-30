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عمرو أديب يستعرض تناقضات الإخوان في تناولهم الشأن المصري والتركي

الإثنين 30/سبتمبر/2019 - 10:51 م
عمرو أديب
عمرو أديب
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حمزة شعيب
عرض الإعلامى عمرو أديب فيديو كاشف لتناقضات جماعة الإخوان فى تناولهم للشأن المصرى والتركى، قائلا:"الحاجة اللى بتحصل عندنا كوخة وهى نفس الحاجة عند أردوغان بتبقى دحة".

استعرض أديب خلال تقديمه برنامج "الحكاية" المذاع عبر قناة "إم بى سى مصر"،: "تناقضات جماعة الإخوان فى تناولهم للتعديلات الدستورية فى مصر وفى تركيا واتضح من خلال التقرير تباين الموقفين حيث مدح أنصار الجماعة الإرهابية التعديلات الدستورية فى تركيا وأقروها وهو عكس موقفهم فى التعامل مع نفس القضية فى مصر".

ومن جانبه عقب عمرو أديب قائلا: "يا مثبت العقل والدين يارب لما تبقى فى مصر تبقى كوخة ولما تبقى فى تركيا تبقى حلوة".
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