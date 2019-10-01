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راوي: نحتاج لمجموعة كبيرة من الترجمات لإصدارات من مختلف اللغات.. فيديو

الثلاثاء 01/أكتوبر/2019 - 04:00 ص
صدى البلد
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محمود محسن
أكد أحمد راوي ، رئيس قسم اللغة العبرية بكلية الآداب جامعة حلوان، إن حال الترجمة في مصر جيد، ولكن يأمل أن يكون أفضل ، فهناك مجموعة كبيرة من المؤسسات التي تدعمها الدولة في مجال الترجمة مثل مركز القومي للترجمة وهي مؤسسة كبيرة تترجم من جميع اللغات، وكذلك مؤسسات جامعية مثل مركز اللغات بكلية الآداب جامعة القاهرة ، مركز الدراسات الشرقية.

وأضاف رئيس قسم اللغة العبرية بكلية الآداب جامعة حلوان خلال مداخلة هاتفية في برنامج "رأي عام" عبر فضائية ten "، أن عمل دور النشر ليس كما ينبغي، ولكن يقدم مجموعة من مجهودات المترجمين في مصر، ولكن نحن في حاجة إلى تقديم مجموعة كبيرة من الترجمات لمختلف اللغات.

وتابع رئيس قسم اللغة العبرية بكلية الآداب جامعة حلوان، إلى أن الرياضيات والعلوم تعاني من فقر في الترجمة أيضًا، وكذلك التحليل الفكري والسيكولوجي والاجتماعي.

وأشار رئيس قسم اللغة العبرية بكلية الآداب جامعة حلوان مجموعة من الجهود الفردية تقوم على مجهودات المترجمين فقط ، كل مترجم يقوم بعمل جيد يتقدم به لدور النشر الخاصة، فدي حاجة فردية تحتاج إلى دعم ، دور النشر تعاني من الناحية المادية للمترجم".
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