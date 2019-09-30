Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

رجال طائرة الأهلي يفوز على جزيرة الورد في الدوري

الإثنين 30/سبتمبر/2019 - 10:49 م
صدى البلد
Advertisements
عبدالحكيم ابو عليم
حقق الفريق الأول لكرة الطائرة رجال بالنادي الأهلي فوزا مهما على حساب نظيره فريق جزيرة الورد في المباراة التي أقيمت بين الفريقين اليوم الاثنين في أول مبارياته بالدور التمهيدي من بطولة الدوري.

وأقيمت المباراة على صالة الأمير عبدالله الفيصل بمقر النادي بالجزيرة وشهدت أداء قوي من جانب الفريق الذي حسم اللقاء لصالحه بنتيجة ثلاثة أشواط نظيفة بواقع ٢٥-١٨ و٢٥-١٥ و٢٥-١٦.

وشهدت المباراة غياب عدد كبير من اللاعبين بسبب التواجد مع المنتخب الوطني إلى جانب الإصابات.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

شباب اليد بالأهلي يفوز على الزهور في الدوري

ترشيحاتنا

بالروج والمانكير الأحمر.. ياسمين صبري بالكاجول والجمهور: "غزال"

الأرصاد: انخفاض نسبي في درجات الحرارة وأمطار على سواحل البلاد

كيف حول تركي آل الشيخ نادي ألميريا من فريق عادي لمتصدر دوري الدرجة الأولى الإسباني

وفاء سلطان آخرهن .. نجمات تزوجن في السر أبرزهن أنغام ونبيلة عبيد

تطورات خطيرة فى أزمة مباراة الزمالك وجينيراسيون السنغالى.. تفاصيل

هيونداي إلنترا 2020 الآن في مصر.. تعرف على المواصفات والأسعار

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قبلة.. جينيفر لوبيز تعلن خطوبتها من أليكس رودريجيز ..صور

شفاف ومشغول بالورود.. منة فضالي تتألق بالفستان الأبيض

دنيا سمير غانم تلبي طلب مذيعة من ذوى القدرات الخاصة .. صور