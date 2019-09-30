رجال طائرة الأهلي يفوز على جزيرة الورد في الدوري

حقق الفريق الأول لكرة الطائرة رجال بالنادي الأهلي فوزا مهما على حساب نظيره فريق جزيرة الورد في المباراة التي أقيمت بين الفريقين اليوم الاثنين في أول مبارياته بالدور التمهيدي من بطولة الدوري.



وأقيمت المباراة على صالة الأمير عبدالله الفيصل بمقر النادي بالجزيرة وشهدت أداء قوي من جانب الفريق الذي حسم اللقاء لصالحه بنتيجة ثلاثة أشواط نظيفة بواقع ٢٥-١٨ و٢٥-١٥ و٢٥-١٦.



وشهدت المباراة غياب عدد كبير من اللاعبين بسبب التواجد مع المنتخب الوطني إلى جانب الإصابات.



