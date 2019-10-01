فنانون يدعمون الدولة ضد دعوات التخريب.. محمد رمضان: هما عايزنها فوضى.. وأحمد فلوكس: لن ينالوا من بلدنا.. وفيفى عبده: مصر طوق نجاة

محمد رمضان يواجه نغمة التخريب بأغنية هما عايزنها فوضى

أحمد فلوكس: لن ينالوا من بلدنا

حرص عدد من الفنانين على دعم الدولة والمناداة باستمرار الاستقرار والوقوف ضد دعوات التخريب التى تشهدها الساحة حاليا حيث هاجم عدد من الفنانين الهارب محمد على بعد محاولاته التى تهدف إلى هدم الدولة، مؤكدين أن أى محاولات من الخائن لن تؤتى ثمارها وأن مصر تظل شامخة ولن ينال منها أى معتدٍ.وكان من أبرز النجوم الذين هاجموا محمد علي، كل من فيفى عبده وأحمد فلوكس ومحمد رمضان وصلاح عبد الله.قام أحمد فلوكس بنشر فيديو مؤخرًا، عبر حسابه الرسمي على موقع "فيسبوك" يدافع به عن مصر والجيش المصري، ويهاجم من يعادي البلاد.وقال فلوكس من خلال الفيديو: "أرد فى هذا الفيديو على الهارب الجبان محمد على والذى خولت له نفسه أن يوقع بين الجيش والشعب المصرى.. بالتأكيد هناك كثير من الصعوبات التى نواجهها سواء من غلاء فى الأسعار أو التعليم وغيرها".وأضاف: "لكن ليس مصر وحدها فى هذا الحال، هناك بلدان كثيرة تعانى أيضا من أزمات اقتصادية.. محمد على نصاب وحرامى وسرق فلوسنا وهرب للخارج وأنا واحد من الناس عملت فترة طويلة فى الفن وحتى الآن أعانى من أزمات اقتصادية كثيرة فى حياتى الشخصية".وقامت الفنانة فيفي عبدة بالظهور لايف من خلال حسابها الرسمي على "إنستجرام" وقامت بتوجيه رسالة شديدة اللهجة للهارب محمد علي، ولكل من يثيرون الفتن في البلاد، ولكنها استخدمت العديد من الألفاظ الخارجة، الأمر الذي سبب ضيقا شديدا لبعض متابعيها، خاصة أنهم لم يعتادوا منها على هذه الطريقة، بينما شجعها البعض الآخر ورأوا أنها استطاعت قول ما لم يجرؤ البعض على قوله.وأكدت فيفي عبده أنها لا يهمها ردود أفعال الجمهور على ما تقول فهي تريد لمصر الأمن والسلام، ولا تأبه لنفسها ومن الممكن أن تهاجر وتترك كل شيء خلفها لكن بعد أن تطمئن على مصر.وقالت الفنانة فيفي عبده، إنها تدافع عن الدولة المصرية والقيادة السياسية والرئيس عبد الفتاح السيسي.وأضافت فيفي عبده: "إحنا ما صدقنا نعيش في أمن وأمان، وأنا حسيت بكل أم اتعذبت نتيجة الخراب الذي من الممكن أن يحدث إن ساءت الأوضاع في مصر".وتابعت فيفي عبده: "الرئيس السيسي لا يخدم مصر فقط ولكنه يخدم العالم العربي، وهو مش معاه عصا سحرية كي يحقق الإنجاز بشكل فوري".وتابعت فيفي عبده: "مصر هي طوق النجاة، وهي رمانة الميزان ولو مصر مش بخير هتلاقي كل الدول بدأت في الانهيار، ولازم أدافع عنها".وأكملت فيفي عبده كلامها: "أنا بحب بلدي ومش هسيبها ومش هلاقي زي بلدي، وانا بشتري كل حاجتي من مصر وكل حاجة بره مصر غالية جدا"، مضيفة:" أنا مش بفهم في السياسة".من جانب آخر، قالت فيفي عبده، في حوارها مع الإعلامي شريف عامر في برنامج "يحدث في مصر" المذاع على قناة "إم بي سي مصر": "شخصيتي لم ولن تتغير على الإطلاق".وأضافت: "أنا مواطنة صالحة ومش بزعل من أي حد يقولي يا رقاصة لأن دي شغلتي وهي الفن، وصممت الظهور والخروج للحديث للمصريين والدفاع عن بلدي"، وتابعت: "الرئيس السيسي ابن بلد".وطرح الفنان محمد رمضان أغنية جديدة بعنوان "هما عايزينها فوضى" عبر موقع "يوتيوب" والتى أعلن عنها منذ أيام قليلة ويوجهها إلى الذين يهاجمون مصر.كان الفنان محمد رمضان طرح مؤخرا أغنية بعنوان "جيشنا صعب"، لدعم الجيش المصري الباسل في حربه ضد قوى الشر والإرهاب، وتقول الأغنية: "يا مصري افتخر واوعي تفتكر إنك ممكن تتكسر.. اليأس في إيدك يتعصر.. فاكرينا إيه جيشنا سهل ولا إيه.. جيشنا صعب ما حدش يقدر عليه".أما صلاح عبد الله، فهاجم الهارب محمد على وكل من يهاجم مصر وذلك عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر" من خلال مقطع فيديو بطريقته الخاصة، حيث ألقى بعض الأبيات الشعرية.وقال صلاح عبد الله فى الفيديو: "لما بكتب تحيا مصر.. يشتمونى يا مصر ليه.. هى كلمة تحيا عيب ولا اسمك ولا إيه.. ولا كل إناء صحيح لازم ينضح باللي فيه".