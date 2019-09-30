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شقيق أرملة شهيد الشهامة يكشف عن تفاصيل موته تحت عجلات قطار العياط.. فيديو

الإثنين 30/سبتمبر/2019 - 11:33 م
صدى البلد
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محمود محسن
أكد حمادة عزوز، شقيق أرملة الشاب المتوفى أحمد فراج، تفاصيل وفاة شهيد الشهامة بعدما أنقذ طفلتين من الموت وصدمه القطار في العياط. 

وأضاف شقيق أرملة الشاب المتوفى خلال مداخلة هاتفية لبرنامج رأي عام عبر فضائية ten أن الشاب المتوفي كان يجلس معه في محطة القطار منذ الساعة العاشرة والنصف، حيث كانا سيذهبان لمنطقة "الرقة"، فقطع الشاب تذكرتين وجلس منتظرًا القطار، ثم جاء تليفون لعزوز يقول له إن محمد زوج شقيقته سيذهب معهما، مضيفًا: "قلت أنا لأحمد فراج خليك إنت بقى روح، قالي لا هاجي معاكم، قولتله خلاص طب روح أقطع تذكرة".

وتابع شقيق أرملة الشاب المتوفى كان فيه قطار بضاعة جاي من بعيد، وفيه بنتين بيصوتوا، راح عشان ينقذهم، شال بنت منهم رماها بره، والبت التانية زقها بين الشريطين بتوع القطار، أنا قاعد ومش عارف إن أحمد في الحوار ده، بس لاقيت ناس كتير نايمة على الارض وبتبص تحت القطار وهو معدي، الناس قالت البنت اللي بين الشريطين القطار معداش عليها وهي كويسة، بس الراجل مات".

وأشار شقيق أرملة الشاب المتوفى هو ملحقش يجري من قدام القطار، أحمد كان شغال صنايعي كوتش عربيات، يعني شغال اليوم بيومه، عنده ثلاث بنات ريهام عندها 5 سنين، ومكه 3 سنين ، ورفيده 6 سنين.
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