تستغل صغر السن والطموحات وتنفق أموالا طائلة لسرقتهم.. برلمانى يتقدم بطلب إحاطة بشأن مؤامرة قطرية لسرقة المواهب المصرية.. برلمانيون: نشر الوعي وتقديم الدعم أهم طرق التصدي لها

أبو طالب: قطر تقود مؤامرة سرقة المواهب المصرية

حسين: دعم الدولة المصرية للموهوبين تحميهم من قطر

عبد العزيز: فرص احتضان المواهب المصرية تحتاج التسويق





تطارد دولة قطر الإرهابية الموهوبين من الموهوبين المصريين في الرياضات المختلفة فى محاولة لجعلهم يتخلون عن الجنسية المصرية، في مقابل منحهم الجنسية المصرية من خلال إغرائهم بمبالغ مالية ضخمة ولذلك لتمثيلها فى الالعاب الجماعية والفردية، وشهد كأس الامم الاسيوية لكرة القدم فريق كامل من المجنسين يمثلون منتخب قطر منهم 4 مصريين.





فى البداية أوضح خالد أبو طالب، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بالبرلمان، انه تقدم بطلب إحاطة إلى رئيس الوزراء، ووزير الداخلية والشباب والرياضة بشأن "مخطط قطري لاستقطاب المواهب المصرية وتجنيسها مقابل مبالغ مالية ضخمة".





وأشار "أبو طالب" في طلب إحاطته إلى أن محاولات النظام القطري لاستهداف مصر وشعبها لم تتوقف فقط على دعم الإرهاب وتمويله وإيواء العناصر الهاربة، والإضرار بمصر في الملفات الإقليمية، وإنما تتخذ أبعاد أخرى لا تقل خطورة عن الحرب الصريحة القذرة التي تشنها على مصر منذ عام 2011.





وأوضح " أبو طالب"، أن النظام القطري يغدق ملايين الدولارات من أجل استقطاب المواهب المصرية الفذّة في مختلف الألعاب الرياضية، للعب باسمها وتمثيلها في المحافل الدولية بعد منحهم الجنسية القطرية وتنازلهم على الجنسية المصرية، وهنا تكمن الخطورة التي تحتدم علينا التحرك الفوري لوقف هذا المخطط المدمر للرياضة المصرية.





وأضاف "أبو طالب"، أن الأمثلة على ذلك عديدة، منها على سبيل المثال لا الحصر، أن هناك 4 لاعبين في صفوف المنتخب القطري ومثلوا قطر في كأس آسيا وكان لهم دور كبير في إحراز البطولة، وغيرهم في باقي الألعاب الرياضية.





ولفت إلى أن مستقبل الرياضة المصرية في خطر، وسرقة المواهب المصرية، مقابل ملايين الدولارات استغلالًا لطموح الشباب وآمالهم وصغر سنهم، مؤامرة كبرى.





ومن جانبه قال النائب محمود حسين وكيل لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، أن قطر تسعى دائما لاستقطاب المواهب المصرية الحاصلين على بطولات دولية بهدف تجنيسهم لتمثيلها فى مختلف الألعاب الفردية والجماعية، لافتا إلى إنها تعتمد فى ذلك توفير الحوافز والامكانيات المطلوبة.





وأضاف محمود حسين خلال تصريحات لـ:"صدى البلد" انه للتصدى لهذا الامر يجب ان تسعى الدولة ممثلة فى وزارة الشباب والرياضة بكامل قوتها لرعاية الموهوبين وتقديم كافة أوجه الدعم لأبطال مصر، معقبا:" بدأنا بالفعل نرى العديد من المشروعات التى تقدمها الوزارة بهدف رعاية الموهوبين".





وعن الأحزاب ودورها أكد وكيل لجنة الشباب والرياضة، العديد من الأحزاب تقيم الفعاليات للاهتمام بالشباب ورعاية الموهوبين منهم مثل دورى مستقبل وطن.





وفى سياق متصل قال أحمد عبدالعزيز أمين تنظيم حزب المؤتمر، أن الدول المعادية تستهدف استقطاب شباب مصر الموهوبين لتمثيلها فى العديد من الالعاب بعد منحهم الجنسية، والسبيل الوحيد للتصدي لهذا الاستقطاب هو نشر الوعى بين الشباب من خلال الدور المجتمعى للأحزاب بالشارع المصرى.





وأضاف احمد عبد العزيز خلال تصريحات لـ:"صدى البلد" نشر الوعى بين الشباب يكون من خلال رؤية متكاملة، أبرزها التغيرات الكبيرة التي شهدتها الدولة مؤخرا سواء على المستويين الاقتصادى والسياسى، فعلى المستوى الاقتصادى اتخذت الدولة خطوات هام فى هذا الشأن من خلال تهيئة المناخ الاستثمارى واقامة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ودعم المواهب ولكن ما زال هناك عجز فى تسويق هذه التغيرات لجذب الشباب إليها.





وتابع:" الفرص التي تمنحها قطر موجودة بالفعل فى الدولة المصرية ولكنها تحتاج التسويق الجيد عبر آلية محددة".



