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هما دلوقتى في حالة توهان.. إعلامي يفضح الإخوان بعد فشل دعوات التظاهر.. شاهد

الإثنين 30/سبتمبر/2019 - 11:35 م
إعلامي يواصل فضح
إعلامي يواصل فضح الإخوان بعد فشل دعوات التظاهر
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هاني حسين
جماعة الإخوان الإرهابية، لا تستهدف رفعة شأن الدولة ولكنها تستهدف هز أركانها وإسقاط القوات المسلحة والشرطة كي تتسنى لها الفرصة لتنفيذ مخططاتها الخبيثة داخل مصر.

وواصل الإعلامي لؤي الخطيب، مقدم برنامج "لمبة" على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، فضح ألاعيب وأساليب جماعة الإخوان الإرهابية في الدعوة للتظاهر في محاولة بائسة منهم لإسقاط الدولة.


وسخر الإعلامي لؤي الخطيب، من طريقة إعداد الإخوان للثورة الوهمية، "الجمعة الثانية، والثورة متواجدة على فيسبوك وتويتر بس فين الثوار والأحرار وتكملة المشوار، وما هو السبب وراء دعوات التظاهر لإحداث ثورة في الوقت الحالي على الرغم من أن الحالة الاقتصادية عام 2017 و2018 كانوا أصعب بكتير من الوقت الحالي".


وتابع لؤي الخطيب "الرئيس السيسي في أمريكا أكد أن المصريين لن يقبلوا عودة الإسلام السياسي مرة أخرى لتدمير هويته ولن يقبلوا التصالح معهم، ووجه رسالة ضمنية للمجتمع أن ما يحدث في مصر لا علاقة له بالحالة الاقتصادية أو مطالب الناس والحكاية كلها إنها محاولة إخوانية للقفز على السلطة مرة ثانية".


وأكمل لؤي الخطيب "طوال الأيام الماضية يحاول تنظيم الإخوان وداعميه إرسال رسالة بأن هناك انقساما داخل مؤسسات الدولة وأن هناك داخل المؤسسات من يريد مساعدة الإخوان لإسقاط الدولة"، مضيفا "الطرف المفترض أنه سري داخل مؤسسات الدولة والإخوان يتحدثون عنه هو جهاز المخابرات العامة على الرغم من أن اللواء عباس كامل يتعرض للنقد لأنه من أقرب رجال الرئيس".


واستطرد لؤي الخطيب "يوم الجمعة قبل الماضية ظهرت صفحة على السوشيال ميديا ادعت انها تابعة للفريق سامي عنان و بالمناسبة هو مسجون، ونشرت تعليق الفريق سامي عنان عن المظاهرات بعد ساعتين من حدوثها، وهو تابع واتفرج وأصدر بيان في ساعتين وهو مسجون والإخوان صدقوا أنه يقود الانقلاب!"، مضيفا:" محمد علي أكد أن ضباط جيش وشرطة تواصلوا معه يؤكدون أنهم يدعمونه ووجه محمد علي رسالة إلى وزير الدفاع كي يلقي القبض على الرئيس السيسي".

وواصل لؤي الخطيب:" أحمد عطوان أكد أنه هناك صراع أجنحة داخل القوات المسلحة وأكد أن الفريق أول محمد زكي ضمن فرق الرئيس السيسي، والسؤال المنطقي إحنا كنا بنادي على عبد الفتاح السيسي بصفته القائد العام للقوات المسلحة في 30 يونيو،
ولكن الإخوان هينادوا على مين وسط التوهان اللي هما فيه دلوقتي".

واختتم لؤي الخطيب:" المشكلة يا إخواني أن الجماعة تحكم لمدة 600 سنة وانت صدقت، وإن مرسي راجع والانقلاب يترنح وانت صدقت، وقالوا إن السيسي مش هيكمل سنة واحدة وانت صدقت، والمشكلة مش فيهم ولكن فيك انت".
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