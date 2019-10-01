غرامة على انبعاث روائح كريهة من السيارات بـ قانون المرور الجديد..تفاصيل

يبدأ مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، أولى جلسات دور الانعقاد الخامس، الثلاثاء، الموافق الأول من أكتوبر المقبل، يناقش خلاله مجموعة من التشريعات الهامة، التي لم تلحق بركب دور الانعقاد الرابع.



ويعتبر قانون المرور الجديد من أهم تلك القوانين، حيث يستهدف ردع المُخالفات التي تشهدها مصر يوميًا لأسباب مختلفة يكمن أغلبها في تجاوز السرعة المقرّرة والسير عكس الاتجاه، ومواجهة جميع إشكاليات المرور فى مصر.



ونص قانون المرور الجديد، المقرر منافشته خلال دور الانعقاد الخامس، على عدد من الغرامات التي يدفعها قائد المركبة، نتيجة مخالفة قواعد المرور الجديد، نستعرض أهمها فيما يلي:ـ



* غرامة من 500 جنيه إلى 1500 جنيه لـ:



ـ السير بالمركبة التي تنبعث منها رائحة كريهة

ـ التسبب فى تعطيل حركة المرور



* 100 جنيه لعدم الاهتمام بالمصابين على الطريق

* غرامة من 500 جنيه إلى 1000 جنيه عقوبة عدم الإرشاد عن قائد المركبة في وقت معين

* من 1000 جنيه لـ 3000 جنيه لاستخراج رخصة قيادة بدلا من الملغاة

* غرامة من 1500 جنيه لـ 3000 جنيه حال استعمال أجهزة تؤثر على عمل الرادار

* 5000 جنيه بدلا من 1000 جنيه لـ مخالفة سير عكس الاتجاه