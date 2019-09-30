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تعليم

إحنا معاك طول السنة.. مبادرة برأس غارب لتوفير أدوات المدرسة

الإثنين 30/سبتمبر/2019 - 11:22 م
مبادرة برأس غارب
مبادرة برأس غارب لتوفير أدوات المدرسة
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إبراهيم جادالله
أطلقت أمانة حزب المصريين برأس غارب، مبادرة تحت عنوان "إحنا معاك طول السنة"، وذلك بهدف توفير المستلزمات المدرسية للطلبة المدارس غير القادرين مجانا طول العام الدراسي، حيث تشمل الأدوات أقلاما وكراسات وكشاكيل وأدوات دراسية كاملًة.

من جانبه قال محمد جمال عبد القادر، الأمين العام لحزب المصريين برأس غارب، إنه تم توزيع كمية كبيرة من الأدوات لعدد 150 طالبا وطالبة، بجميع مراحل التعليم المختلفة، مشيرًا الي أنه سيتم استهداف جميع طلبة المدارس بالمناطق الأكثر احتياجا في مختلف مدن المدينة.

وأضاف عبد القادر، أن المبادرة تهدف لخدمة الطلاب الأولى بالرعاية والأكثر احتياجًا لتوفير متطلباتهم الدراسية، دون أي معاناة، لافتًا إلى أن المبادرة تقوم علي الجهود الذاتية للأعضاء وأهل الخير.
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