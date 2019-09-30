تامر أمين: الرئيس السيسى يولى اهتماما كبيرا لمحدودى الدخل والبسطاء.. فيديو

كرر الإعلامي تامر أمين، أن ما أكده الرئيس عبدالفتاح السيسي، أمس، بشأن اهتمامه الشخصي بإجراءات تنقية بطاقات التموينية وعدم حذف المواطنين من الدعم إلا بعد المراجعة الدقيقة هو أمر فى غاية الأهمية.



وأضاف أمين خلال تقديمه برنامجه "آخر النهار" والمذاع عبر فضائية "النهار"، أن متابعة الرئيس لتلك القضية التي تشغل بال العديد من المواطنين "يعكس مواصلته العمل ليل نهار لراحة المواطن: "لا أقول ذلك لتجميل الأمور ولكنها حقيقة"، موضحا أن نشر الرئيس السيسي تلك القضية عبر حسابه الرسمي على "فيسبوك" الساعة 11 من مساء، الأمس، يعكس اهتمامه الشخصي وعمله الدؤوب ليلا ونهارا "هو أكثر المهتمين بالبسطاء ومحدودي الدخل في مصر".



وأشار إلى أن الشعور الدائم من الرئيس للمواطنين هو ما وطد حالة الثقة بين الرئيس والمواطنين، موضحا أن الدعم هام جدا لفئة كبيرة من المواطنين واستحقاقهم لبطاقات التموين هو أمر مصيري وحيوي بالنسبة لهم.