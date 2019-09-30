Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

تامر أمين: الرئيس السيسى يولى اهتماما كبيرا لمحدودى الدخل والبسطاء.. فيديو

الإثنين 30/سبتمبر/2019 - 11:26 م
تامر أمين
تامر أمين
Advertisements
حمزة شعيب
كرر الإعلامي تامر أمين، أن ما أكده الرئيس عبدالفتاح السيسي، أمس، بشأن اهتمامه الشخصي بإجراءات تنقية بطاقات التموينية وعدم حذف المواطنين من الدعم إلا بعد المراجعة الدقيقة هو أمر فى غاية الأهمية.

وأضاف أمين خلال تقديمه برنامجه "آخر النهار" والمذاع عبر فضائية "النهار"، أن متابعة الرئيس لتلك القضية التي تشغل بال العديد من المواطنين "يعكس مواصلته العمل ليل نهار لراحة المواطن: "لا أقول ذلك لتجميل الأمور ولكنها حقيقة"، موضحا أن نشر الرئيس السيسي تلك القضية عبر حسابه الرسمي على "فيسبوك" الساعة 11 من مساء، الأمس، يعكس اهتمامه الشخصي وعمله الدؤوب ليلا ونهارا "هو أكثر المهتمين بالبسطاء ومحدودي الدخل في مصر".

وأشار إلى أن الشعور الدائم من الرئيس للمواطنين هو ما وطد حالة الثقة بين الرئيس والمواطنين، موضحا أن الدعم هام جدا لفئة كبيرة من المواطنين واستحقاقهم لبطاقات التموين هو أمر مصيري وحيوي بالنسبة لهم.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مستقبل وطن يقيم أكبر معرض لبيع الأدوات الكهربائية والملابس والسلع الغذائية المخفضة بالجيزة

رسالة طمأنة.. عمرو أديب يعلق على انحياز السيسي لمحدودي الدخل في بطاقات التموين ..فيديو

خاص بالبسطاء .. الرئيس يطمئن محدودي الدخل بحقهم في الدعم .. والتموين : لن نظلم أحدا

وائل الإبراشي يزف بشرى سارة للمتضررين من تنقية البطاقات التموينية

ترشيحاتنا

كاميرات في مكان محرج.. غضب بين النساء المشاركات ببطولة ألعاب القوى في قطر

اغتصاب جنة يضع وسائل الإعلام في ورطة.. الأعلى للإعلام يفتح تحقيقا

شفاف ومشغول بالورود.. منة فضالي تتألق بالفستان الأبيض

بعد تطبيق آلية التسعير التلقائي.. تعليق ناري من أحمد موسى عن أسعار البنزين غدا

بإطلالة فرعونية.. شاهد| بسمة تخضع لجلسة تصوير ساحرة تبهر متابعيها

هل يجوز قراءة القرآن وأنا أرتدي الحذاء؟ .. الإفتاء تحدد الشروط الشرعية

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بإطلالة فرعونية.. شاهد| بسمة تخضع لجلسة تصوير ساحرة تبهر متابعيها

قبلة.. جينيفر لوبيز تعلن خطوبتها من أليكس رودريجيز ..صور

شفاف ومشغول بالورود.. منة فضالي تتألق بالفستان الأبيض