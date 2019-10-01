برنامج مودة: توعية عدد كبير من الشباب الجامعي المقبلين على الزواج.. فيديو

قالت الدكتورة رغدة صدقي، مدير مشروع مودة لتأهيل الشباب، إن البرنامج يستهدف الشباب المقبلين علي الزواج، فضلا عن مكاتب تسوية المنازعات للمتزوجين المخالفين.



ونوهت مدير مشروع مودة لتأهيل الشباب، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي "وائل الإبراشي" في برنامج "كل يوم" المذاع علي قناة "اون اي" الفضائية، إلي أنهم ركزوا بشكل كبير على شباب الجامعات، لتوعية أكبر عدد ممكن من المقبلين منهم على الزواج.



وأشارت مدير مشروع مودة لتأهيل الشباب، إلى أنهم حصلوا علي موافقة لتعميم برنامج مودة في كل الجامعات المصرية، حيث حصل البرنامج علي تفاعل كبير مع الشباب الجامعي.