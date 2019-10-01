أبو الفرح رئيسا للجنة المشروعات بالأمانة العامة بدمياط بحزب المصريين

أصدر الدكتور حسين أبو العطا، رئيس حزب "المصريين"، وعضو المكتب التنفيذي لتحالف الأحزاب المصرية، قرارا بتعيين خالد محمد أبو الفرح أمينا لبندر دمياط ورئيسا للجنة المشروعات بالأمانة العامة بدمياط بالحزب.



وأعرب خالد أبو الفرح، في أول تصريح له، عن تقديره لاختيارات قيادة الحزب للهيكل التنظيمي، مشيرا إلى أن هذا الأمر يدل على استراتيجية حكيمة بما يساهم في تنشيط وتفعيل الكيان الحزبي ودوره في المجتمع.



ورحب "أبو الفرح"، بقرار الحزب بتكليفه لهذا المنصب، وأثنى على الجهود المبذولة لتحقيق أهداف الحزب في بناء المواطن واستعادة الشخصية المصرية، والتواجد على أرض الواقع وخدمة الوطن والمواطن.