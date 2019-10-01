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بحضور كوكبة من النجوم.. أحمد موسى يعرض تقريرا عن افتتاح مؤسسة فاروق حسني للثقافة والفنون

الثلاثاء 01/أكتوبر/2019 - 05:16 ص
فاروق حسني
فاروق حسني
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هاني حسين
عرض الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، تقريرا، يرصد فعاليات افتتاح مؤسسة فاروق حسني للثقافة والفنون"، وعلق قائلا:" أهنئ الفنان فاروق حسني وزير الثقافة الأسبق على افتتاح المؤسسة".

وقال فاروق حسني وزير الثقافة الأسبق:" سعيد بالحشد الكبير الذي حضر افتتاح المؤسسة، وتلك المؤسسة تبدأ في توفير نشاطات ثقافية وفنية وجوائز وبها متحف ومكتبة فنية معمارية وتستقبل الشباب، وسوف نعلن عن فتحها للجمهور في وقت قريب".

ومن جانبها قالت الفنانة يسرا:" الف مبروك، فاروق حسني انسان وفنان مثقف و حياته كلها للفن والثقافة وشال هم رفعة شأن الثقافة ".

وأبدت الفنانة إلهام شاهين، سعادتها بحضور افتتاح مؤسسة فاروق حسني للثقافة والفنون، قائلة:" سعيدة بوجود جهة معنية بالفن التشكيلي والسينما والمسرح والموسيقى وتشجع الشباب على حب الثقافة".
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