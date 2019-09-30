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حلمي النمنم: لا توجد علاقة بين جماعة الإخوان الإرهابية وأي عملية إبداعية

الإثنين 30/سبتمبر/2019 - 11:59 م
حلمى النمنم
حلمى النمنم
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محمود محسن
أكد حلمي النمنم، وزير الثقافة الأسبق، أن وجود قيادات وأسماء إخوانية تسللت إلى معجم "البابطين" للإبداع الشعري، ليس شيئًا غريبًا، فبعض المعاجم يكون مهمة القائمين عليها اختيار كل الأسماء الذين يكتبون شعرًا بغض النظر عن مستوى إبداعها ومستوى قيمتها الأدبية.

وأضاف وزير الثقافة الأسبق، في مداخلة هاتفية ببرنامج "رأي عام"، عبر فضائية "ten"، "بيجيبوا كل الأسماء حتى لو مستواهم الأدبي ضعيف جدًا، أو ليس لهم درجة من الإبداع، والأزمة دي مش هنلاقيها في معجم البابطين فقط، بل موجودة في معاجم أخرى كثيرة"، متسائلًا "ما علاقة هذه الجماعة بالعملية الإبداعية؟".

وتابع وزير الثقافة الأسبق، إلى أن الإبداع يقوم على الخيال والحرية، بينما من يعتنق أيديولوجية الإخوان يكون وضع نفسه في قيد حديدي من مجموعة من الأفكار والمعتقدات لا يمكن أن يتزعزع عنها مهما كانت.

وأوضح وزير الثقافة الأسبق "يعني الجماعة دي اللي بقالها 90 سنة لما تيجي تعدد الذين قدمتهم في مختلف المجالات مش هتلاقي اسم واحد كبير".
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