فريدة الشوباشي مهاجمة الإخوان: أكثر من أساؤوا للإسلام

قالت الكاتبة الصحفية فريدة الشوباشي، إن الشعب المصري يعد أعرق شعوب العالم، والذي يستمر في تقديم التضحيات الكبري وهو راضٍ، فداء لوطنه الحبيب.



وأضافت فريدة الشوباشي، خلال لقاء تلفزيوني مع الإعلامي "وائل الإبراشي" في برنامج "كل يوم" المذاع علي قناة "أون أي" الفضائية، أن الشعب المصري متأكد من أنه سيجني ثمال ذلك الصبر والتضحية خلال وقت قريب، ما يبطل كل المحاولات البائسة في تشوش أفكاره وآثاره القلقلة.



وأشارت فريدة الشوباشي، إلى أن جماعة الاخوان الإرهابية فشلت في استغلال الدين لأغراضهم السياسية، وتحقيق مطامعهم المزعومة، مؤكدا أنهم أكثر من أساءوا للإسلام.