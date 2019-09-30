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سيارات

خطورة الذهاب من D إلى P مباشرة عند ركن سيارتك الأتوماتيك .. تعرف عليها

الإثنين 30/سبتمبر/2019 - 11:35 م
صدى البلد
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كريم عاطف
قال المهندس محمد عبد الصمد خبير السيارات، إن من المشكلات الشائعة لدى الكثير من قائدي السيارات الأتوماتيك هو نقل الفتيس من D إلى P مباشرة.

وأضاف في تصريحات لبرنامج عربيتي على راديو مصر، "بننقل النقلة دي واحنا شادين فرامل اليد، وبنعدي على N والمارشدير".

وتابع "يعني كأنك ماشي في المانيوال على الثالث وبتروح على المارشدير مباشرة".

وأوضح أن الطريقة المثالية هي التوقف تماما ثم الذهاب لـN وشد فرامل اليد، والاستمرار بالضغط على الفرامل حتى يصل الفتيس لـP.

وأكد خبير السيارات أن النقل المباشر لـP يتسبب على المدى الطويل في تكون الرايش داخل الفتيس، مما يتطلب تغييره بعد فترة.

وأوضح أن ركن السيارة على مطلع قد يعجل من تفاقم هذه المشكلة، كما أن هذه النقلة تؤثر على اللوك بين الدي والام، الذي يتأثر بعد فترة ولا يؤدي عمله بكفاءة.
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