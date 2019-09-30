ترتيب الدوري الإنجليزي بعد الجولة السابعة .. ليفربول يغرد في الصدارة وحيدا

انتهت مباريات الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي، حيث لعبت اليوم الاثنين مباراة وحيدة، جمعت فريقي مانشستر يونايتد وأرسنال على ملعب أولد ترافورد، وانتهت بالتعادل الإيجابي بين الفريقين بهدف لكل منهما.



وبعد انتهاء 7 جولات ، يستمر ليفربول الفريق الوحيد الذي حقق العلامة الكاملة في البريميرليج ، وفي الدوريات الخمس الكبرى بشكل عام ، حيث جمع رفاق محمد صلاح 21 نقطة من أصل 21 ممكنة، متقدمين على مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني بـ 5 نقاط كاملة.



ويعرض لكم صدى البلد جدول ترتيب الدوري الإنجليزي بعد انتهاء الجولة السابعة



المركز الأول: ليفربول برصيد 21 نقطة



المركز الثاني : مانشستر سيتي برصيد 16 نقطة



المركز الثالث : ويست هام يونايتد برصيد 12 نقطة



المركز الرابع : ارسنال برصيد 12 نقطة