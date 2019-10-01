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مرأة

كارثة.. مخاطر لن تتوقعها بألواح التقطيع بالسوبر ماركت

الثلاثاء 01/أكتوبر/2019 - 02:46 ص
صدى البلد
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ريهام قدري
عرضت الدكتورة شيرن زكي رئيس لجنة سلامة الغذاء مخاطر الواح التقطيع في السوبر ماركت ولذلك حذرت من شراء المنتجات من المتاجر التي تستخدم نفس ألواح تقطيع بألوان مختلفة كل لون يرمز الى نوعية المادة الغذائية المستخدم لها.

الألواح بنسميها colour coded cutting boards او استخدام شفرة الألوان في ألواح التقطيع وتعتبر من مبادئ سلامة الغذاء food safety

وذلك لتجنب ال cross-contamination او تلويث وانتقال ميكروبات الطعام المختلفة بين أنواع الطعام المختلفة

حيث ان الاتجاه العام في المنازل اصبح تطبيق تلك المنظومة واصبحت شركات انتاج المستلزمات المنزلية تتفنن في صنع اطقم خفيفة لألواح التقطيع الملونة للتيسير على ربة المنزل تخزينها والعناية بها
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