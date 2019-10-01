هاني حمودة: القانون ينظم حق التظاهر.. وهناك إجراءات يجب الالتزام بها

قال المستشار هاني حمودة، المحامي بالنقض ورئيس نيابة أمن الدولة العليا السابق، إن القانون المصري ينظم حق التظاهر، حيث توجد إجراءات يجب الالتزام بها قبل القيام بتلك الخطوة، لافتا إلى أنه من حق أي كيان التقدم بذلك الطلب، وبحسب الموافقة، يمكن اللجوء للمحكمة.



وأشار هاني حمودة، خلال لقاء تلفزيوني مع الإعلامي "خالد ابو بكر" في برنامج "الحياة اليوم"، المذاع علي قناة "الحياة" الفضائية، إلى أن المشهد اليوم لا توجد به قضايا بتهمة التظاهر الذي يكفله الدستور، بل ما يحدث يدخل ضمن نطاق التحريات والتسجيلات، لأن الدعوات للتظاهر كانت عبر شخصيات محرضة في تركيا وقطر، حيث تعد تلك الدول في مقام العداء مع مصر.



وأوضح هاني حمودة، أن هناك الكثير من التسجيلات التي نشرت الفترة الماضية تتضمن حوارات إرهابية، حول دعوات لإراقة الدماء بهدف تدمير الدولة المصرية.