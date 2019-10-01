سعر ومواصفات بريليانس المستعملة الآن بالأسواق فى مصر .. فيديو

يشهد سوق السيارات المستعملة في مصر حالة انتعاش كبيرة، لاسيما بعد ارتفاع أسعار السيارات الجديدة في مصر.



ونستعرض في السطور التالية السيارة بريليانس موديل 2013 المستعملة في سوق السيارات المستعملة في مصر.



أسعار السيارة بريليانس موديل 2013 المستعملة في مصر.



جذبت السيارة بريليانس موديل 2013 ، أنظار المارة في سوق الجمعة للسيارات المستعملة في مدينة نصر، وخصص التجار مكانًا فريدًا في السوق لعرضها.



وتنوعت أسعار السيارات في مصر وفقًا لحالتها وسنة الصنع، ولم تتأثر الأسعار بشكل كبير بعد اتفاقية إلغاء الجمارك على السيارات الأوروبية، إلا بنسب طفيفة في سوق المستعمل.



أسعار السيارات المستعملة في مصر



ويتراوح سعر السيارة بريليانس موديل 2013 والقريبة منها ما بين 120 ألف إلى 130 الاف جنيه على حسب سنة الصنع وحالة السيارة.



ويرصد "صدى البلد" من خلال الفيديو المرفق اسعار السيارة بريليانس موديل 2013 في سوق السيارات المصرية.