طالب مراهق ينتحر بطلق ناري بعد فضح حياته الجنسية من قِبل زملائه .. صور

انتحر طالب مراهق بعد إطلاق زملائه في المدرسة، رسائل نصية تكشف حقيقة حياته الجنسية وتشبيهه بالخنثى.



ووفقًا لصحيفة " ميرور" البريطانية أطلق تشانينج سميث النار على نفسه في 22 سبتمبر بعد ساعات من نشر زملائه صورا من رسائله على الإنترنت.



أفادت الصحيفة أن الرسائل أظهرت أن الطالب كان يثق في صديقته للتحدث بشأن حياته الجنسية.



وقال جوشوا سميث، شقيق تشانينج، إن زميلة أخيه المنتحر تعاونت مع زملاء الدراسة لنشر صور من الرسائل المتبادلة مع الطالب المنتحر عبر موقع انستجرام وسناب شات مساء يوم الأحد الماضي.



وأوضح شقيق المراهق المنتحر أن زملاءه بالمدرسة فعلوا هذا الأمر.. لقد فعلوا ذلك لإذلال أخيه وإحراجه تمامًا".



وتدفع عائلة الطالب المنتحر بمحام في مقاطعة كريج نورثكوت بولاية تينيسي الأمريكية لرفع دعاوى ضد زملائه في الفصل.



فيما أعلنت شرطة الولاية أنها ستحقق في الأحداث المحيطة بانتحار المراهق.