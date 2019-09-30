تايم سبورت والنيل للرياضة تنقل أحداث كأس العالم للطائرة بمشاركة مصر

أعلن الاتحاد المصري لكرة الطائرة عبر صفحته الرسمية عبر مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، عن القنوات الناقلة لبطولة كأس العالم لكرة الطائرة والمتواجد ضمن صفوفها المنتخب المصري.



وأكدت الصفحة الرسمية للاتحاد المصري لكرة الطائرة، أن قناتي تايم سبورت والنيل للرياضة بخلاف أبوظبي الرياضية ستقوم بنقل الحدث.



ويفتتح المنتخب المصري للكرة الطائرة أولى مبارياته بكأس العالم غدا "الثلاثاء"، بمواجهة نظيره منتخب استراليا في تمام الساعة 4 فجرا باليابان.

