اليورو يهبط لأدنى مستوياته أمام الجنيه خلال عام .. نرصد رحلة تراجعه 3 جنيهات



ومع نهاية يوليو الماضي وصل سعر صرف اليورو لـ 18.424 جنيه للشراء و 18.539 جنيه للبيع، مقابل 18.265 جنيه للشراء و18.382 جنيه للبيع في أغسطس السابق بتراجع بلغ 16 قرشا، ليصل معدل الانخفاض إلي 3 جنيهات مقارنة بما كان عليه اليوم.







شهدت أسعار صرف اليورو معدلات تراجع غير مسبوقة أمام الجنيه المصري، منذ بداية العام الجاري وحتى نهاية سبتمبر من نفس العام بفارق اقترب من الـ3 جنيهات .ويرصد "صدي البلد" رحلة هبوط اليورو من واقع متوسط أسعار صرف الجهاز المصرفي والصادرة عن البنك المركزي المصري ، حيث سجل سعر صرف اليورو في تعاملات نهاية اليوم الاثنين نحو 17.653 جنيه للشراء و 17.767 جنيه للبيع.خلال شهر يناير الماضي كان سعر صرف اليورو نحو 20.378 جنيه للشراء و 20.479 جنيه للبيع، ليستمر هبوطه لـ 19.642 جنيه للشراء و 20.065 جنيه للبيع، بمعدل هبوط وصل لـ 0.74 قرشا دفعة واحدة.ومع نهاية مارس الماضي وصل سعر صرف اليورو لـ 19.387 جنيه للشراء و 19.508 جنيه للبيع، ليسجل في إبريل من نفس العام هبوطا جديدا لـ 19.208 جنيه للشراء و 19.322 جنيه للبيع بفارق 17 قرشا، ليصبح معدل التراجع منذ يناير السابق لنحو 91 قرشا.وارتفع سعر صرف الدولار مع نهاية العام المالي 2019/2018 الماضي و المحدد في يونيو 2019 ليسجل 18.935 جنيه للشراء و19.051 جنيه للبيع، بالمقارنة بما كان عليه في مايو 2019 إذ سجل وقتها نحو 18.632 جنيه للشراء و18.749 جنيه للبيع.