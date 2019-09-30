صحيفة: رئيس وزراء بريطانيا يعلن خطته للخروج من الاتحاد الأوروبي غدا

ذكرت صحيفة تلجراف البريطانية اليوم الاثنين إن رئيس الوزراء بوريس جونسون سيكشف لزعماء الاتحاد الأوروبي في وقت مبكر من يوم غد الثلاثاء عن خطته النهائية لخروج بلاده من الاتحاد الأوروبي.



ووفقا لتقرير الصحيفة، من المتوقع أن تعتمد الخطة على إنشاء "منطقة اقتصادية" تشمل أيرلندا الشمالية وجمهورية أيرلندا، وهو ما سيسمح بمرور المنتجات الزراعية والغذائية بينهما دون فحص على الحدود.