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مرأة

شخص ما يسعى لكسب قلبك وممارسة سحرك.. حظك اليوم لمواليد برج الحمل

الثلاثاء 01/أكتوبر/2019 - 03:00 ص
ابراج
ابراج
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أسماء عبد الحفيظ
ما هو حظك لهذا اليوم؟ وماذا يخبئ لك برجك في عالم الفلك؟ سؤال يطرحه الجميع، لذلك إليك توقعات برج الحمل اليوم الثلاثاء 1 أكتوبر 2019، وفقا لما نشرته خبيرة الأبراج عبير فؤاد على صفحتها الشخصية فيس بوك .

برج الحمل

مهنيًا: قضايا مالية واستثمارية وحديث عن مضاربات وتدخّل إحدى السلطات في تحديد وجهة مسارك فى هذا الامر

عاطفيًا: يكون الشريك مهتمًّا بك جدًا ويُظهر لك محبّته، ويشير هذا اليوم إلى مغامرة أو إلى سعي لكسب قلبك وممارسة سحرك

صحيًا: خفف من حدة غضبك وانفعالك أمام أفراد عائلتك، فالأمور لن تمر دائمًا بسلام
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