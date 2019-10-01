شخص ما يسعى لكسب قلبك وممارسة سحرك.. حظك اليوم لمواليد برج الحمل

ما هو حظك لهذا اليوم؟ وماذا يخبئ لك برجك في عالم الفلك؟ سؤال يطرحه الجميع، لذلك إليك توقعات برج الحمل اليوم الثلاثاء 1 أكتوبر 2019، وفقا لما نشرته خبيرة الأبراج عبير فؤاد على صفحتها الشخصية فيس بوك .



برج الحمل



مهنيًا: قضايا مالية واستثمارية وحديث عن مضاربات وتدخّل إحدى السلطات في تحديد وجهة مسارك فى هذا الامر



عاطفيًا: يكون الشريك مهتمًّا بك جدًا ويُظهر لك محبّته، ويشير هذا اليوم إلى مغامرة أو إلى سعي لكسب قلبك وممارسة سحرك



صحيًا: خفف من حدة غضبك وانفعالك أمام أفراد عائلتك، فالأمور لن تمر دائمًا بسلام