عمره 34 عاما فقط.. أوغندا تعين مديرا فنيا جديدا خلفا لـ ديسابر

أعلن الاتحاد الأوغندي لكرة القدم، تعيين المدرب الشاب جوني ماكينستري من أيرلندا الشمالية، مديرًا فنيًا جديدًا للمنتخب الأول، وذلك بعقد يمتد لـ3 أعوام خلفًا للفرنسي سيباستيان ديسابر.





يذكر أن ديسابر كان يقود المنتخب الأوغندي من شهر ديسمبر عام 2017 ، وحتى يوليو من العام الجاري ، بعد الخروج من دور الـ 16 لبطولة كأس الأمم الإفريقية مصر 2019 ، حيث قرر الرحيل عن المنتخب والذهاب لتدريب نادي بيراميدز المصري.





ورحب الاتحاد الأوغندي بماكينستري ، والذي يستهل مسيرته مع المنتخب الأول في نوفمبر في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2021.



