Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

عمره 34 عاما فقط.. أوغندا تعين مديرا فنيا جديدا خلفا لـ ديسابر

الإثنين 30/سبتمبر/2019 - 11:52 م
المنتخب الأوغندي
المنتخب الأوغندي
Advertisements
إسماعيل محمود
أعلن الاتحاد الأوغندي لكرة القدم، تعيين المدرب الشاب جوني ماكينستري من أيرلندا الشمالية، مديرًا فنيًا جديدًا للمنتخب الأول، وذلك بعقد يمتد لـ3 أعوام خلفًا للفرنسي سيباستيان ديسابر.

يذكر أن ديسابر كان يقود المنتخب الأوغندي من شهر ديسمبر عام 2017 ، وحتى يوليو من العام الجاري ، بعد الخروج من دور الـ 16 لبطولة كأس الأمم الإفريقية مصر 2019 ، حيث قرر الرحيل عن المنتخب والذهاب لتدريب نادي بيراميدز المصري.

ورحب الاتحاد الأوغندي بماكينستري ، والذي يستهل مسيرته مع المنتخب الأول في نوفمبر في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2021.

ودرب ماكينستري منتخبي سيراليون ورواندا في القارة السمراء ، لكنه لم يحقق معهما نجاحًا يذكر.
Advertisements

ترشيحاتنا

هتتعلقوا على المشانق.. عصام العريان يعترف بممارسة العنف والقتل في سبيل عودة الإخوان للحكم

بعد أزمة مباراة الزمالك و جينيراسيون.. رد فعل صادم لأحمد مرتضى

شفاف ومشغول بالورود.. منة فضالي تتألق بالفستان الأبيض

شقيق أرملة شهيد الشهامة يكشف عن تفاصيل موته تحت عجلات قطار العياط.. فيديو

عمرو أديب: محمد على اتحول لـ يوتيوبر بعد فشل دعوات الفوضى ..فيديو

تكثيف الشعر للرجال .. 10 طرق تخلصك من الصلع

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بإطلالة فرعونية.. شاهد| بسمة تخضع لجلسة تصوير ساحرة تبهر متابعيها

قبلة.. جينيفر لوبيز تعلن خطوبتها من أليكس رودريجيز ..صور

شفاف ومشغول بالورود.. منة فضالي تتألق بالفستان الأبيض