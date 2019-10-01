أخبار التوك شو: بشرى سارة للمتضررين من تنقية البطاقات التموينية.. حقيقة زيادة أو تخفيض أسعار البنزين اليوم..الخرباوى يفجر مفاجأة مدوية عن أهداف الإخوان القادمة

نشر موقع "صدى البلد"، أمس الاثنين، مجموعة من الأخبار المهمة التي تم انتقاؤها من برامج التوك شو، وفيما يلي أبرز الأخبار:
محمد على راح فى الوبا.. الخرباوى يفجر مفاجأة مدوية عن أهداف الإخوان القادمة
قال ثروت الخرباوي المفكر والكاتب، إن المقاول الهارب محمد علي «راح في الوبا» ولا وجود له ولن يكون له أي تأثير على الإطلاق، مضيفا "الهارب محمد على أصابه الوباء، ولن تقوم له قائمة بعد ذلك".
وأضاف ثروت الخرباوي، في حواره مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج "صالة التحرير" المذاع على قناة "صدى البلد"، "الشعب المصري كشف ألاعيب محمد علي، وكافة أوراقه تم حرقها، ولم يكن الصورة التي من الممكن أن تحرك الشعب المصري".
هتتعلقوا على المشانق.. عصام العريان يعترف بممارسة العنف والقتل في سبيل عودة الإخوان للحكم
شف ثروت الخرباوي المفكر والكاتب، عن تفاصيل لقائه بالإخوانى الإرهابي عصام العريان قبل فض اعتصام رابعة العدوية.
وقال ثروت الخرباوي، في حواره مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج "صالة التحرير" المذاع على قناة "صدى البلد"، "قابلته بالصدفة قبل فض اعتصام رابعة في إحدى شركات المحمول، وقال لي إحنا راجعين، وهنرجع نحكم تاني في خلال شهر، ولما نرجع نحكم، كلكم هتتعلقوا على المشانق".
وائل الإبراشي يزف بشرى سارة للمتضررين من تنقية البطاقات التموينية
ال الإعلامي "وائل الإبراشي"، إن التغريدة الخاصة بالرئيس عبد الفتاح السيسي أمس لمسحت كثير من قلوب المصريين، حيث تحدث الرئيس عن أهمية البطاقات التموينية.
وأضاف، "الإبراشي" خلال تقديمة برنامج "كل يوم" المذاع علي قناة "اون اي" الفضائية، أن تلك التغريدة إثارة انتباه المصريين، نظرا لما تقوم به الدولة بشكل دائم من حل لمشاكل كل المواطنين المصريين، خاصة محدودي الدخل.
الزراعة تكشف حقيقة فيديو تجول حيوان وحيد القرن فى شوارع مصر
نفى الدكتور محمد القرش المتحدث باسم وزارة الزراعة صحة الفيديو الذي تم تداوله على مواقع التواصل الإجتماعي بأن هناك حيوان "وحيد القرن" في مصر، مؤكدا أن وحيد القرن الذي ظهر في الفيديو كان باللون الأسود، وهو غير موجود في مصر فالموجود فقط باللون الأبيض.
وأضاف المتحدث باسم وزارة الزراعة خلال مداخلة هاتفية لبرنامج مساء dmc لفضائية dmc، أن حيوان وحيد القرن على وشك الانقراض ويتواجد في جنوب أفريقيا أو بعض دول آسيا وغير متواجد بمصر.
بعد تطبيق آلية التسعير التلقائي.. تعليق ناري من أحمد موسى عن أسعار البنزين غدا
قال الإعلامي أحمد موسى، إننا دخلنا في مرحلة تطبيق آلية التسعير التلقائي للمواد البترولية، وتطبيق السعر العالمي للوقود، ورئيس الوزراء شكل لجنة لتحديد سعر البنزين كل 3 أشهر وفقًا للسعر العالمي وسعر الدولار.
وأضاف الإعلامي أحمد موسى، في برنامجه "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، "تم ربط سعر البرميل في الموازنة بـ 68 دولارًا".
وأكمل الإعلامي أحمد موسى، حديثه "أتوقع أن يحدث انخفاض في أسعار البنزين أو تثبيت السعر ولكن لن نشهد زيادة في أسعار البنزين، ولو زادت الأسعار ستكون بمقدار 10% وإذا انخفضت ستنخفض بـ 10% أيضًا".
بعد ارتفاع الجنيه .. انخفاض 10% في أسعار السلع
قال أحمد صقر، نائب رئيس الغرفة التجارية بالإسكندرية، إن ارتفاع الجنيه المصري الأخير أمام الدولار، سينعكس بشكل كبير على أسعار السلع لتنخفض بنسبة 10%.
وتابع، "صقر" خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي "وائل الإبراشي" في برنامج "كل يوم" المذاع علي قناة "اون اي" الفضائية، أن سعر الدولار كان يصل لما يقارب الـ18 جنيها، لينخفض اليوم لـ16,25 جنيه، ما يؤثر بشكل كبير على أسعار السلع في مصر.
عمرو أديب: محمد على اتحول لـ يوتيوبر بعد فشل دعوات الفوضى
قال الإعلامى عمرو أديب، إن وعى المصريين وقف حائط صد أمام دعوات الفوضى، موضحا "الإخوان يشعرون بحالة من الإحباط".
وأضاف الإعلامى عمرو أديب، في تقديمه برنامج "الحكاية" والمذاع عبر قناة "الحكاية"، "محمد على إتحول لـ يوتيوبر معندوش شيء غير أنه يقدم فيديوهات فقط".
محمد على راح فى الوبا.. الخرباوى يفجر مفاجأة مدوية عن أهداف الإخوان القادمة
قال ثروت الخرباوي المفكر والكاتب، إن المقاول الهارب محمد علي «راح في الوبا» ولا وجود له ولن يكون له أي تأثير على الإطلاق، مضيفا "الهارب محمد على أصابه الوباء، ولن تقوم له قائمة بعد ذلك".
وأضاف ثروت الخرباوي، في حواره مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج "صالة التحرير" المذاع على قناة "صدى البلد"، "الشعب المصري كشف ألاعيب محمد علي، وكافة أوراقه تم حرقها، ولم يكن الصورة التي من الممكن أن تحرك الشعب المصري".
هتتعلقوا على المشانق.. عصام العريان يعترف بممارسة العنف والقتل في سبيل عودة الإخوان للحكم
شف ثروت الخرباوي المفكر والكاتب، عن تفاصيل لقائه بالإخوانى الإرهابي عصام العريان قبل فض اعتصام رابعة العدوية.
وقال ثروت الخرباوي، في حواره مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج "صالة التحرير" المذاع على قناة "صدى البلد"، "قابلته بالصدفة قبل فض اعتصام رابعة في إحدى شركات المحمول، وقال لي إحنا راجعين، وهنرجع نحكم تاني في خلال شهر، ولما نرجع نحكم، كلكم هتتعلقوا على المشانق".
وائل الإبراشي يزف بشرى سارة للمتضررين من تنقية البطاقات التموينية
ال الإعلامي "وائل الإبراشي"، إن التغريدة الخاصة بالرئيس عبد الفتاح السيسي أمس لمسحت كثير من قلوب المصريين، حيث تحدث الرئيس عن أهمية البطاقات التموينية.
وأضاف، "الإبراشي" خلال تقديمة برنامج "كل يوم" المذاع علي قناة "اون اي" الفضائية، أن تلك التغريدة إثارة انتباه المصريين، نظرا لما تقوم به الدولة بشكل دائم من حل لمشاكل كل المواطنين المصريين، خاصة محدودي الدخل.
الزراعة تكشف حقيقة فيديو تجول حيوان وحيد القرن فى شوارع مصر
نفى الدكتور محمد القرش المتحدث باسم وزارة الزراعة صحة الفيديو الذي تم تداوله على مواقع التواصل الإجتماعي بأن هناك حيوان "وحيد القرن" في مصر، مؤكدا أن وحيد القرن الذي ظهر في الفيديو كان باللون الأسود، وهو غير موجود في مصر فالموجود فقط باللون الأبيض.
وأضاف المتحدث باسم وزارة الزراعة خلال مداخلة هاتفية لبرنامج مساء dmc لفضائية dmc، أن حيوان وحيد القرن على وشك الانقراض ويتواجد في جنوب أفريقيا أو بعض دول آسيا وغير متواجد بمصر.
بعد تطبيق آلية التسعير التلقائي.. تعليق ناري من أحمد موسى عن أسعار البنزين غدا
قال الإعلامي أحمد موسى، إننا دخلنا في مرحلة تطبيق آلية التسعير التلقائي للمواد البترولية، وتطبيق السعر العالمي للوقود، ورئيس الوزراء شكل لجنة لتحديد سعر البنزين كل 3 أشهر وفقًا للسعر العالمي وسعر الدولار.
وأضاف الإعلامي أحمد موسى، في برنامجه "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، "تم ربط سعر البرميل في الموازنة بـ 68 دولارًا".
وأكمل الإعلامي أحمد موسى، حديثه "أتوقع أن يحدث انخفاض في أسعار البنزين أو تثبيت السعر ولكن لن نشهد زيادة في أسعار البنزين، ولو زادت الأسعار ستكون بمقدار 10% وإذا انخفضت ستنخفض بـ 10% أيضًا".
بعد ارتفاع الجنيه .. انخفاض 10% في أسعار السلع
قال أحمد صقر، نائب رئيس الغرفة التجارية بالإسكندرية، إن ارتفاع الجنيه المصري الأخير أمام الدولار، سينعكس بشكل كبير على أسعار السلع لتنخفض بنسبة 10%.
وتابع، "صقر" خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي "وائل الإبراشي" في برنامج "كل يوم" المذاع علي قناة "اون اي" الفضائية، أن سعر الدولار كان يصل لما يقارب الـ18 جنيها، لينخفض اليوم لـ16,25 جنيه، ما يؤثر بشكل كبير على أسعار السلع في مصر.
عمرو أديب: محمد على اتحول لـ يوتيوبر بعد فشل دعوات الفوضى
قال الإعلامى عمرو أديب، إن وعى المصريين وقف حائط صد أمام دعوات الفوضى، موضحا "الإخوان يشعرون بحالة من الإحباط".
وأضاف الإعلامى عمرو أديب، في تقديمه برنامج "الحكاية" والمذاع عبر قناة "الحكاية"، "محمد على إتحول لـ يوتيوبر معندوش شيء غير أنه يقدم فيديوهات فقط".