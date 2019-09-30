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وزير التعليم العالي: تكلفة الجامعة التكنولوجية الواحدة 3 مليارات جنيه.. فيديو

الإثنين 30/سبتمبر/2019 - 11:57 م
الجامعات التكنولوجية
الجامعات التكنولوجية
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حمزة شعيب
أكد الدكتور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أنه تم بدء الدراسة بثلاث جامعات تكنولوجية جديدة في بني سويف والقاهرة الجديدة وقويسنا، مشيرا إلى أن هذه الجامعات تخرج فنيا تكنولوجيا ماهرا.

وأضاف وزير التعليم العالى خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامى عمرو أديب مقدم برنامج "الحكاية"، المذاع عبر قناة "إم بي سي مصر"، تقديم عمرو أديب، أن الجامعات التكنولوجية الجديدة تحتوي على ورش ومعامل متطورة في صناعة السيارات والطاقة الجديدة والمتجددة والحاسبات والمعلومات تؤهل الخريج للعمل في مصر ودول العالم المتقدم، لافتًا إلى أن تكلفة الجامعة التكنولوجية الواحدة ما يقرب من 3 مليارات جنيه.

ونوه إلى أن الدولة ضخت استثمارات ضخمة في الجامعات الجديدة، والعام المقبل سيشهد طفرة حقيقية في المنتج التعليمي بعد افتتاح جامعات سلمان والعلمين وعدد من الجامعات الأهلية والدولية في العاصمة الإدارية الجديدة.

وأشار وزير التعليم العالى إلى أنه يتم الاهتمام بكافة التفاصيل الدقيقة في إنشاء الجامعات الجديدة، طبقًا لتعليمات الرئيس عبد الفتاح السيسي.
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