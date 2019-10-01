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مرأة

فستان مكشوف الظهر.. مي سليم بإطلالة جذابة على الانستجرام

الثلاثاء 01/أكتوبر/2019 - 12:20 ص
مي سليم
مي سليم
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آية التيجي
نشرت الفنانة مي سليم عبر صفحتها الرسمية على الانستجرام صورا لها، وذلك خلال ظهورها على احد القنوات العربية، وابرز إطلالاتها من انوثتها، واناقتها الشديدة.

وظهرت مي سليم بفستان طويل باللون الأسود، والمصنوع من الدانتيل ، وبفتحة من الظهر، وشفاف من منطقة الكتفين.

وتركت مي سليم شعرها منسدلا عبر اكتافها بطريقة مميزة ،وبلمسة ناعمة للغاية، حيث أشرف على عمله مصفف الشعر هيثم دهب.

واختارت مي سليم بعض اللمسات البسيطة من المكياج، حيث أبرزت جمال عينيها بالآي لاينر، مع وضع اللون الكشميري كأحمر شفاه.

واكملت مي سليم إطلالتها باختيار بعض الاكسسورات البسيطة، حيث ارتدت قرطيز ناعمين باللوت الفضي، والاسود، وهو ما تناسب مع إطلالتها، وابرزها بشكل كبير.

واليكم الصورة التي تبرز تفاصيل إطلالتها.
مي سليم مي سليم
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