مركز الهناجر يستضيف الفائزين في مسابقة لووون مصري أفريقي

استضاف مركز الهناجر للفنون، التابع لقطاع شؤون الإنتاج الثقافى، برئاسة المخرج خالد جلال، مساء الاثنين، معرض فنون تشكيلية للفائزين في الدورة السابعة لمسابقة "لووون" التى تنظمها الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة الدكتور أحمد عواض، والذى ينفذها مشروع أتوبيس الفن الجميل التابع للإدارة العامة لثقافة الطفل، التابعة للإدارة المركزية للدراسات والبحوث بالهيئة .





تقام مسابقة "لووون" للسنة السابعة على التوالي، ولكن الجديد هذا العام أنها تكون للمصري والأفريقي، وذلك فى إطار الفعاليات التى تقيمها وزارة الثقافة بمناسبة عام (مصر - أفريقيا)، ورئاسة مصر للاتحاد الأفريقى ٢٠١٩، وشارك في المسابقة مايقرب من ٦٠٠ طفلا، فاز منهم ٢٨ طفلا مابين أفارقة ومصريين أسوياء، و٢٠ طفلا مصريا من ذوي الاحتياجات الخاصة.





وافتتح المعرض الدكتورة حنان موسي، رئيس الإدارة المركزية للدراسات والبحوث بالهيئة، ولميس الشرنوبي مدير عام ثقافة الطفل، وفاطمة تمساح مدير اتوبيس الفن الجميل، والفنان بدوي مبروك قومسير عام المسابقة هذا العام، ويتضمن المعرض ٤٥٠ لوحة .



