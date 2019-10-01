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مرأة

احذرغيوم بسيطة تهدّد العلاقة بالشريك... حظك اليوم برج الثور

الثلاثاء 01/أكتوبر/2019 - 06:00 ص
ابراج
ابراج
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أسماء عبد الحفيظ
ما هو حظك لهذا اليوم؟ وماذا يخبئ لك برجك في عالم الفلك؟ سؤال يطرحه الجميع، لذلك إليك توقعات برج الثور، اليوم الثلاثاء، 1 أكتوبر 2019، وفقا لما نشرته خبيرة الأبراج عبير فؤاد على صفحتها الشخصية فيس بوك .

برج الثور:

مهنيًا: لا تكن متراخيًا أمام العثرات وشدائدها، فأنت لم تعرف يومًا الاستسلام بسهولة فكن قوي وصامد يا عزيزي وتحدي جميع الصعاب

عاطفيًا: غيوم بسيطة تهدّد العلاقة بالشريك، لكنّ بعض الصبر يؤدّي حتمًا إلى تصويب البوصلة مجددًا

صحيًا: وظف طاقتك الخلاقة لإيجاد الحلول المناسبة لصحتك، ولا تجعل أصحاب النيات السيئة يضعون العراقيل أمامك
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