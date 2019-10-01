احذرغيوم بسيطة تهدّد العلاقة بالشريك... حظك اليوم برج الثور

ما هو حظك لهذا اليوم؟ وماذا يخبئ لك برجك في عالم الفلك؟ سؤال يطرحه الجميع، لذلك إليك توقعات برج الثور، اليوم الثلاثاء، 1 أكتوبر 2019، وفقا لما نشرته خبيرة الأبراج عبير فؤاد على صفحتها الشخصية فيس بوك .



برج الثور:



مهنيًا: لا تكن متراخيًا أمام العثرات وشدائدها، فأنت لم تعرف يومًا الاستسلام بسهولة فكن قوي وصامد يا عزيزي وتحدي جميع الصعاب



عاطفيًا: غيوم بسيطة تهدّد العلاقة بالشريك، لكنّ بعض الصبر يؤدّي حتمًا إلى تصويب البوصلة مجددًا



صحيًا: وظف طاقتك الخلاقة لإيجاد الحلول المناسبة لصحتك، ولا تجعل أصحاب النيات السيئة يضعون العراقيل أمامك