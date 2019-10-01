رئيس وزراء العراق يكشف موقف السعودية من تورط بلاده في هجوم أرامكو

أكد رئيس وزراء العراق، عادل عبد المهدي، أن السعودية لم تتهم العراق بأنه مصدر الهجمات على منشآت شركة أرامكو، مشيرًا إلى أن هناك مؤشرات مشجعة من قبل المملكة بشأن التهدئة.



وقال عادل عبد المهدي، في تصريحات لصحيفة "الشرق الأوسط" اللندنية: "المملكة لم تتهم العراق بشأن قصف المنشأتين النفطيتين في أرامكو، بل تلقيت شكر المملكة حين شرحت لهم الموقف، وقدمنا تطمينات كاملة بأن العراق لن يكون منطلقًا لأي استهداف للأراضي السعودية".



وأضاف رئيس وزراء العراق،: "الموقف داخل المملكة العربية السعودية حيال مهمتنا كان ممتازًا، وقد أجريت مباحثات مع خادم الحرمين الشريفين وولي العهد، كانت صريحة وجريئة وعميقة".



وتابع عادل عبد المهدي،: "كلًا من العراق والمملكة اتفقا على أهمية التهدئة في المنطقة التي باتت كل الأطراف تدرك أهمية التمسك بها وتفعيلها، فضلًا عن إدراك أهمية الدور الذي يلعبه العراق في هذا المجال"



ووصف رئيس الوزراء العراقي علاقات بلاده مع السعودية بأنها قوية ومتماسكة، مبينًا أنه وجد لدى زيارته المملكة مؤخرًا تفهمًا كاملًا من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان لمهمته في التهدئة بالمنطقة.