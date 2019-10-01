Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

رئيس وزراء العراق يكشف موقف السعودية من تورط بلاده في هجوم أرامكو

الثلاثاء 01/أكتوبر/2019 - 07:16 ص
صدى البلد
Advertisements
أحمد قاسم
أكد رئيس وزراء العراق، عادل عبد المهدي، أن السعودية لم تتهم العراق بأنه مصدر الهجمات على منشآت شركة أرامكو، مشيرًا إلى أن هناك مؤشرات مشجعة من قبل المملكة بشأن التهدئة.

وقال عادل عبد المهدي، في تصريحات لصحيفة "الشرق الأوسط" اللندنية: "المملكة لم تتهم العراق بشأن قصف المنشأتين النفطيتين في أرامكو، بل تلقيت شكر المملكة حين شرحت لهم الموقف، وقدمنا تطمينات كاملة بأن العراق لن يكون منطلقًا لأي استهداف للأراضي السعودية".

وأضاف رئيس وزراء العراق،: "الموقف داخل المملكة العربية السعودية حيال مهمتنا كان ممتازًا، وقد أجريت مباحثات مع خادم الحرمين الشريفين وولي العهد، كانت صريحة وجريئة وعميقة".

وتابع عادل عبد المهدي،: "كلًا من العراق والمملكة اتفقا على أهمية التهدئة في المنطقة التي باتت كل الأطراف تدرك أهمية التمسك بها وتفعيلها، فضلًا عن إدراك أهمية الدور الذي يلعبه العراق في هذا المجال"

ووصف رئيس الوزراء العراقي علاقات بلاده مع السعودية بأنها قوية ومتماسكة، مبينًا أنه وجد لدى زيارته المملكة مؤخرًا تفهمًا كاملًا من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان لمهمته في التهدئة بالمنطقة.
Advertisements

ترشيحاتنا

انزل حلل.. حملات مرورية لضبط قائدي السيارات تحت تأثير المخدرات

يفجر مفاجأة عن رأي اللاعبين في منح محمد صلاح شارة قيادة المنتخب.. فيديو

دعاء للميت قبل الدفن مكتوب يبيض وجهه عند لقاء ربه بـ9 كلمات فقط

في ذكرى ميلاده.. قصة رحيل أمين الهنيدي عراف تنبأ بها والسرطان أفقره

افضل دعاء للميت قبل الدفن يفتح له أبواب الرحمة ويغفر كل ذنوبه

مفاجأة.. ممثل مصري يجسد شخصية صدام حسين في فيلم سينمائي أمريكي جديد

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لكل اسم حكاية.. صان الحجر عاصمة مصر القديمة والمدينة العائمة على كنوز

احلى ضحكة في مصر.. نرمين الفقي بإطلالة رقيقة تبهر الجمهور

بإطلالة فرعونية.. شاهد| بسمة تخضع لجلسة تصوير ساحرة تبهر متابعيها