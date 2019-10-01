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أخبار البلد

قبل مقتله.. آخر ظهور رسمي للواء الفغم برفقة الملك سلمان.. فيديو

الثلاثاء 01/أكتوبر/2019 - 12:14 ص
اللواء الفغم برفقة
اللواء الفغم برفقة الملك سلمان
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على صالح
تناقلت وسائل إعلام عالمية عن آخر ظهور رسمي للواء عبد العزيز الفغم، ظل العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز ال سعود كان قبل 3 أيام من مقتله.

ورصد مقطع فيديو نشرته منصة موقع ار تي الروسي على موقع يوتيوب اللواء الفغم يؤدي عمله في حراسة الملك سلمان أثناء استقباله لرئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي في قصر السلام في جدة.



وتوفي اللواء "الفغم" مساء أمس الأحد بعد إصابته وآخرين بطلقات نارية غدرًا إثر خلاف نشب بينه وبين الجاني الذي ذهب ليحضر سلاحا وفتح منه النار على الفقيد وصديقه الذي كان يستضيفهما ببيته بمحافظة جدة.
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