تزرع جوًا من البسمة لتنسى همومك ومشاغلك...حظك اليوم برج العقرب

ما هو حظك لهذا اليوم؟ وماذا يخبئ لك برجك في عالم الفلك؟ سؤال يطرحه الجميع، لذلك إليك توقعات برج العقرب اليوم الثلاثاء 1 أكتوبر 2019، وفقا لما نشرته خبيرة الأبراج عبير فؤاد على صفحتها الشخصية فيس بوك .



برج العقرب:



مهنيًا: يوم من العلاقات المريحة والجيدة فى مجالك العملي، وضرورة بذل جهود مضاعفة للتوصّل الى اتفاق حول بعض النقاط يكون واجد هذا اليوم



عاطفيًا: قد تتعثر الخطوات أو تشعر بجوّ من الاعتراض تتخلص منهًا قريبًا، كن متفهمًا وصابرًا



صحيًا: حاول أينما كنت أن تلطّف الأجواء وتزرع جوًا من البسمة لتنسى همومك ومشاغلك