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مرأة

تزرع جوًا من البسمة لتنسى همومك ومشاغلك...حظك اليوم برج العقرب

الثلاثاء 01/أكتوبر/2019 - 02:01 ص
ابراج
ابراج
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أسماء عبد الحفيظ
ما هو حظك لهذا اليوم؟ وماذا يخبئ لك برجك في عالم الفلك؟ سؤال يطرحه الجميع، لذلك إليك توقعات برج العقرب اليوم الثلاثاء 1 أكتوبر 2019، وفقا لما نشرته خبيرة الأبراج عبير فؤاد على صفحتها الشخصية فيس بوك .

برج العقرب:

مهنيًا: يوم من العلاقات المريحة والجيدة فى مجالك العملي، وضرورة بذل جهود مضاعفة للتوصّل الى اتفاق حول بعض النقاط يكون واجد هذا اليوم

عاطفيًا: قد تتعثر الخطوات أو تشعر بجوّ من الاعتراض تتخلص منهًا قريبًا، كن متفهمًا وصابرًا

صحيًا: حاول أينما كنت أن تلطّف الأجواء وتزرع جوًا من البسمة لتنسى همومك ومشاغلك
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