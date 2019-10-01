الإنتاج الحربي يكشف موقف باسم مرسي من مباراة الأهلي.. فيديو

تحدث محمد عبد الله المدرب العام بفريق الإنتاج الحربي عن مواجهة الأهلي في بطولة الدوري يوم الأربعاء المقبل.



وقال عبد الله في تصريحات لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر شاشة صدى البلد "بدأنا شغلنا لمباراة الأهلي، مباراتنا أمام فريق نادي مصر كان من الممكن أن تكون بنتيجة أكبر لولا قلة التركيز من اللاعبين".



وتابع: "عملنا على سلبيات الفريق استعدادًا للأهلي، ولكن في النهاية هي مباراة من 3 نقاط ودائمًأ فريق الانتاج يكون عائقا لأي فريق كبير".



واختتم: "باسم مرسي يعاني من أزمة في الرباط الداخلي للركبة، صعب يلحق مباراة الأهلي وسيتم تجهيزه أملًا في خوض مباراة المقاولون العرب".

