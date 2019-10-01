صرف الميزة التأمينية للعاملين بالآثار المحالين إلى المعاش على أساسي 2015

عقدت الجمعية العمومية العادية لصندوق التأمين الخاص على العاملين بالآثار، في قاعة الاجتماعات الكبرى باتحاد عمال مصر، في شارع الجلاء، بعد استكمال النصاب القانونى، وذلك بحضور مساعد وزير الآثار للشئون المالية والإدارية ومدير عام أمن الوزارة بدأت الجمعية.



وتضمن جدول الاعمال عرض نشاط المجلس خلال العام الماضى،ثم تم عرض ميزانية ٢٠١٧ والموافقة عليها بالإجماع ومن بعدها ميزانية ٢٠١٨ وبعد التصويت عليها جاء عدد الموافقين اكثر من المعترضين.



وكشف صلاح الهادي أمين النقابة بوجه بحري عن أنه فيما يخص بند الانتخابات، امهلت الجمعية العمومية اللجنة المشكلة من قبل الامين العام نهاية ديسمبر المقبل للانتهاء من قاعدة البيانات لاجراء العملية الانتخابية.



وأوضح صلاح الهادي، أنه سيتم صرف الميزة التأمينية للزملاء المحالين إلى المعاش على ٨٠ شهرا، على اساسى ٢٠١٥، وهي زيادة لم تحدث من قبل.