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مرأة

طريقة سهلة وسريعة لعمل طاجن الجمبري بالفرن

الثلاثاء 01/أكتوبر/2019 - 04:00 ص
طريقة سهلة وسريعة
طريقة سهلة وسريعة لحمل طاجن الجمبري بالفرن
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أسماء عبد الحفيظ
يعشق العديد من الأشخاص تناول الجمبري، لذلك يقدم الشيف عاطف علي، طريقة سهلة وسريعة لعمل طاجن الجمبري بالفرن، بمذاق لا يقاوم وشهي.

مقادير طاجن الجمبري بالفرن

- زيت الزيتون : 2 ملعقة كبيرة
- طماطم : 4 حبات (مقشرة ومفرومة)
- الثوم : 3 فصوص (مهروس)
- بقدونس : 2 ملعقة كبيرة (طازج ومفروم)
- كزبرة خضراء : 2 ملعقة كبيرة (طازجة ومفرومة)
- بابريكا : نصف ملعقة عسل صغيرة
- الكمون : نصف ملعقة صغيرة (مطحون)
- فلفل أسود : نصف ملعقة صغيرة
- الجمبري : كيلو (منظف ومقشر) وكام واحدة بقشره لكن يتشال عرق الرمله بفتح ظهر الجمبرى للتزيين

طريقة تحضير طاجن الجمبري بالفرن

1. اخلطي زيت الزيتون والثوم في مقلاة واسعة على نار متوسطة وقلبي لمدة دقيقة.

2. أضيفي الطماطم واتركي المزيج على النار لمدة 12 دقيقة حتى تصبح الطماطم مسبكة.

3. خففي النار وأضيفي الكزبرة والبقدونس والبابريكا والكمون والفلفل الأسود.

4. أضيفي الجمبري للخليط وتبلي بالملح وقلبي.

5. ضعي المزيج في طاجن أو طبق الفرن وغطيه بورق الأولمنيوم وأدخليه للفرن على حرارة 220 لمدة 15 دقيقة.

6. ازيلي الأولمنيوم وحمري الوجه وقدميه ساخنًا إلى جانب الأرز أو السلطة حسب الرغبة .
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