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توك شو

حقيقة زيادة أسعار الوقود.. البترول تجيب.. فيديو

الثلاثاء 01/أكتوبر/2019 - 12:28 ص
صدى البلد
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حمزة شعيب
نفى المهندس حمدي عبد العزيز، المتحدث الرسمى باسم وزارة البترول، صحة ما تردد من شائعات حول زيادة أسعار الوقود خلال الفترة المقبلة.

وأضاف المتحدث الرسمى باسم وزارة البترول، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب مقدم برنامج "الحكاية" والمذاع عبر فضائية "mbc مصر"، أنه يتم متابعة المعادلة السعرية لأسعار الوقود، كل 3 أشهر، والتي تقوم على 3 عوامل هي سعر الصرف، ومتوسط سعر خام البرنت في السوق العالمي، وتكاليف أعباء التداول.

وأشار المتحدث الرسمى باسم وزارة البترول، إلى أن لجنة المعادلة السعرية تتابع ذلك وتراجع الأسعار في السوق العالمي والمحلي، مشيرا إلى أن فترة الثلاث شهور تنتهي اليوم، واللجنة ستعقد اجتماعها لوضع تقريرها لوزيري المالية والبترول بشأن الأسعار لاتخاذ ما يلزم بشأنها.

وأكد المتحدث الرسمى باسم وزارة البترول، أن كل ما يقال عن زيادة أسعار الوقود، شائعات، وتبقى توصيات اللجنة المسئولة عن تحديد الأسعار خلال الثلاث أشهر المقبلة.
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