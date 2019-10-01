بفستان قصير.. اطلالة جذابة للفنانة شمس الكويتية في كاليفورنيا

نشرت المطربة شمس الكويتية صورة لها عبر صفحتها الرسمية على الانستجرام، بإطلالة جذابة وناعمة للغاية، وذلك خلال وجودها بكاليفورنيا.



وعلقت شمس الكويتية على صورتها، قالت: عندما تركب القطار الخطأ حاول ان تنزل في أول محطة لأنه كلما زادت المسافة، زادت تكلفة العودة، مليت وانا اعملكم.



وارتدت شمس الكويتية فستان باللون الابيض، قصير من الامام، وطويل من الخلف، وبحزام من نفس اللون حول خصرها، وارتدت حذاء بكعب عالي، باللون البيج.



وتركت شمس الكويتية شعرها منسدلا على كتفيها بطريقة جذابة، وناعمة، ولم تتكلف في وضع المكياج، فقد أبرزت من ملامحها بطريقة ناعمة وطبيعية.



واكملت شمس الكويتية إطلالتها بارتداء بعض الاكسسورات البسيطة، شملت "عقد حول عنقها طويل، وبعض الاساور على يديها، وخواتم ايضا باللون الذهبي.



واليكم الصورة التي تبرز تفاصيل إطلالتها..