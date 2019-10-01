عبد الحليم علي يكشف عن موقف الزمالك بشأن أزمة جينيراسيون.. فيديو

يرى عبد الحليم علي الهداف التاريخي لنادي الزمالك، أن موقف الأبيض في أزمة مباراة الفريق السنغالي جينيراسيون فوت، سليم.



وقال عبد الحليم علي، في تصريحاته لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر فضائية صدى البلد : على مستوى الزمالك، نتقبل أي شيء خلال المباريات، من طيران لتنقلات لملاعب.



واردف عبد الحليم علي،: الزمالك طبق اللائحة وتعامل مع المباراة من منطلق خطاب الكاف، وذلك بعد أن حددوا ملعب برج العرب للمباراة.



واتم عبد الحليم علي، تصريحاته: موقف الزمالك سليم، نعاني دائما من لوائح الكاف ويلحق بنا الضرر.

