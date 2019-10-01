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أخبار البلد

بعثة فريق جينيراسيون فوت السنغالي تغادر القاهرة

الثلاثاء 01/أكتوبر/2019 - 12:53 ص
فريق السنغال
فريق السنغال
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نورهان خفاجي
غادرت بعثة فريق جينيراسيون فوت السنغالي، مطار القاهرة الدولى، مساء الإثنين، عائدة إلى بلادها، بعد رفض إدارتها خوض مباراة الإياب ضد الزمالك في دور الـ32 ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

وجرى استقبال بعثة الفريق السنغالي المكون من 31 لاعبا واداريا، في مبنى الركاب 3 بمطار القاهرة وإنهاء إجراءاته على متن رحلة مصر للطيران المتجهة إلى نيروبي ومنها إلى السنغال.

يذكر أن جينيراسيون فوت السنغالي، رفض خوض مباراة الإياب ضد الزمالك لنقلها دون موافقته من ملعب بتروسبورت إلى برج العرب وتأجيلها لمدة 24 ساعة، وتمسكت البعثة السنغالية بعدم الحضور للمباراة يوم الأحد، رغم وصول خطاب من كاف يؤكد إقامة اللقاء على استاد برج العرب بالإسكندرية.

وكان الاتحاد الأفريقي قد وافق على نقل المباراة إلى برج العرب بدلا من بتروسبورت، وإقامتها يوم الأحد بدلا من السبت، وهو ما رفضه الفريق السنغالي.

وتواجد الزمالك يوم الأحد في ملعب برج العرب، وخاض عمليات الإحماء بصورة طبيعية، وانتظر داخل الملعب أكثر من 15 دقيقة، قبل أن يعلن الحكم نهاية اللقاء وفوز الزمالك بثلاثية اعتباريا.
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