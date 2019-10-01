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رياضة

خالد الغندور: أبارك لـ عدلي القيعي والمنيسي برنامجهما الجديد زمالك وكتابة.. فيديو

الثلاثاء 01/أكتوبر/2019 - 01:54 ص
عدلي القيعي
عدلي القيعي
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حسن العمدة
علق الإعلامي خالد الغندور نجم الزمالك السابق، بشأن تصريحات عدلي القيعي حول أزمة بطل السنغال مع الزمالك.

وقال خالد الغندور، عبر برنامجه، الزمالك اليوم ، ان العديد من المباريات لدي الاهلي تتغير وتنقل المباراة الي برج العرب قبل اللقاء بـ24 ساعة فقط، ولم تكن مشكلة من الأساس.

كما علق عدلي القيعي عن موقف بطل السنغال وأكد أن موقفه سليم مئة فى المئة علي الرغم أن الأهلي ليس طرفا فى تلك المشكلة.

وقال خالد الغندور، أبارك لعدلي القيعي والمنيسي لبرنامجهما الجديد "زمالك وكتابة".

واختتم خالد الغندور، قائلا إن لقاء بيراميدز امام الأهلي في كأس مصر تأجل موسما بأكمله، مشددا علي أن تلك الفترة حدثت فيها انتقالات صيفية وشتوية .
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