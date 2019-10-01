خالد الغندور: أبارك لـ عدلي القيعي والمنيسي برنامجهما الجديد زمالك وكتابة.. فيديو

علق الإعلامي خالد الغندور نجم الزمالك السابق، بشأن تصريحات عدلي القيعي حول أزمة بطل السنغال مع الزمالك.





وقال خالد الغندور، عبر برنامجه، الزمالك اليوم ، ان العديد من المباريات لدي الاهلي تتغير وتنقل المباراة الي برج العرب قبل اللقاء بـ24 ساعة فقط، ولم تكن مشكلة من الأساس.





كما علق عدلي القيعي عن موقف بطل السنغال وأكد أن موقفه سليم مئة فى المئة علي الرغم أن الأهلي ليس طرفا فى تلك المشكلة.





وقال خالد الغندور، أبارك لعدلي القيعي والمنيسي لبرنامجهما الجديد "زمالك وكتابة".



