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رياضة

نجم الزمالك السابق : مصر تعاني من لوائح الكاف.. فيديو

الثلاثاء 01/أكتوبر/2019 - 02:15 ص
جانب من ازمة الزمالك
جانب من ازمة الزمالك وبطل السنغال
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حسن العمدة
تحدث عبد الحليم علي، لاعب الزمالك ومنتخب مصر السابق، حول أزمة مباراة الزمالك وجينيراسيون فوت السنغالى بدوري أبطال أفريقيا.

وقال علي خلال لقائه مع الإعلامي هاني حتحوت، ببرنامج «الماتش» على قناة صدى البلد «الزمالك التزم بخطاب الكاف، والأندية المصرية تحملت ظروف غير مناسبة خلال مشاركته في البطولات الأفريقية»، معلقا « الزمالك التزم باللائحة الأفريقية، إذن ما ذنبه».

وتابع «مصر تعاني دائما من لوائح الاتحاد الأفريقي»، مشيرا إلى أن فريق جينيراسيون فوت السنغالى قد يسبب مشكلات فنية للزمالك حال إعادة المباراة.
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