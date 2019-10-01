عبد الحليم علي: الزمالك أصبح لديه شخصية مع ميتشو.. وسيسبب مشاكل لأي فريق

أكد عبد الحليم علي، نجم الزمالك السابق، أن هناك تغير ملحوظ في أداء الفريق مع ميتشو.‏



وقال عبد الحليم علي، خلال حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد: "هناك تغير ‏ملحوظ في أداء الزمالك مع ميتشو، البداية موفقة ونجح في المباريات الماضية، وواضح أيضا أن هناك شخصية للفريق".‏



وأكمل عبد الحليم علي،: "هناك ملامح فنية جيدة ظهرت في أداء الفريق مع الصفقات القوية، وإذا تعامل الفريق بجدية، سيسبب مشاكل لأي ‏فريق".‏

