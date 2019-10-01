عبد الحليم علي: الزمالك أصبح لديه شخصية مع ميتشو.. وسيسبب مشاكل لأي فريق

أكد عبد الحليم علي، نجم الزمالك السابق، أن هناك تغير ملحوظ في أداء الفريق مع ميتشو.
وقال عبد الحليم علي، خلال حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد: "هناك تغير ملحوظ في أداء الزمالك مع ميتشو، البداية موفقة ونجح في المباريات الماضية، وواضح أيضا أن هناك شخصية للفريق".
وأكمل عبد الحليم علي،: "هناك ملامح فنية جيدة ظهرت في أداء الفريق مع الصفقات القوية، وإذا تعامل الفريق بجدية، سيسبب مشاكل لأي فريق".
وقال عبد الحليم علي، خلال حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد: "هناك تغير ملحوظ في أداء الزمالك مع ميتشو، البداية موفقة ونجح في المباريات الماضية، وواضح أيضا أن هناك شخصية للفريق".
وأكمل عبد الحليم علي،: "هناك ملامح فنية جيدة ظهرت في أداء الفريق مع الصفقات القوية، وإذا تعامل الفريق بجدية، سيسبب مشاكل لأي فريق".