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رياضة

عبد الحليم علي: الزمالك أصبح لديه شخصية مع ميتشو.. وسيسبب مشاكل لأي فريق

الثلاثاء 01/أكتوبر/2019 - 04:31 ص
ميتشو
ميتشو
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حسن العمدة
أكد عبد الحليم علي، نجم الزمالك السابق، أن هناك تغير ملحوظ في أداء الفريق مع ميتشو.‏

وقال عبد الحليم علي، خلال حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد: "هناك تغير ‏ملحوظ في أداء الزمالك مع ميتشو، البداية موفقة ونجح في المباريات الماضية، وواضح أيضا أن هناك شخصية للفريق".‏

وأكمل عبد الحليم علي،: "هناك ملامح فنية جيدة ظهرت في أداء الفريق مع الصفقات القوية، وإذا تعامل الفريق بجدية، سيسبب مشاكل لأي ‏فريق".‏
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