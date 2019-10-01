عبد الحليم علي: مصطفى محمد لديه إمكانيات تجعله مهاجم الزمالك ومصر لسنوات

أكد عبد الحليم علي، نجم الزمالك السابق، أن مصطفى محمد مهاجم الفريق الأبيض لديه إمكانيات كبيرة.‏



وقال عبد الحليم علي، خلال حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد : "مصطفى محمد كان ‏يتمرن اثناء فترة تواجدي بالجهاز الفني، لكن كانت لديه خبرات قليلة وسنة صغير لذلك كان من الأفضل خروجه معارا".‏



وأكمل عبد الحليم علي: "انتماء مصطفى للزمالك يعطيه دافع كبير، كما لديه إمكانيات بدنية وفنية تجعله مهاجم الزمالك ومصر لسنوات ‏طويلة".‏



واضاف عبد الحليم علي: "مصطفى تحركاته جيدة، كما يسدد بإتقان، ويسجل سواء كان أساسيا أو بديلا، الخبرات أفادته، ويجب أن يعرف أنه ما زال يبدأ ‏مشواره والطريق طويل".‏

