عبد الحليم علي: مصطفى محمد لديه إمكانيات تجعله مهاجم الزمالك ومصر لسنوات

أكد عبد الحليم علي، نجم الزمالك السابق، أن مصطفى محمد مهاجم الفريق الأبيض لديه إمكانيات كبيرة.
وقال عبد الحليم علي، خلال حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد : "مصطفى محمد كان يتمرن اثناء فترة تواجدي بالجهاز الفني، لكن كانت لديه خبرات قليلة وسنة صغير لذلك كان من الأفضل خروجه معارا".
وأكمل عبد الحليم علي: "انتماء مصطفى للزمالك يعطيه دافع كبير، كما لديه إمكانيات بدنية وفنية تجعله مهاجم الزمالك ومصر لسنوات طويلة".
واضاف عبد الحليم علي: "مصطفى تحركاته جيدة، كما يسدد بإتقان، ويسجل سواء كان أساسيا أو بديلا، الخبرات أفادته، ويجب أن يعرف أنه ما زال يبدأ مشواره والطريق طويل".
وقال عبد الحليم علي، خلال حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد : "مصطفى محمد كان يتمرن اثناء فترة تواجدي بالجهاز الفني، لكن كانت لديه خبرات قليلة وسنة صغير لذلك كان من الأفضل خروجه معارا".
وأكمل عبد الحليم علي: "انتماء مصطفى للزمالك يعطيه دافع كبير، كما لديه إمكانيات بدنية وفنية تجعله مهاجم الزمالك ومصر لسنوات طويلة".
واضاف عبد الحليم علي: "مصطفى تحركاته جيدة، كما يسدد بإتقان، ويسجل سواء كان أساسيا أو بديلا، الخبرات أفادته، ويجب أن يعرف أنه ما زال يبدأ مشواره والطريق طويل".