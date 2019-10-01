نادي قضاة مجلس الدولة ينعى المستشار محمد العباسي المهدي وزير العدالة الانتقالية الأسبق

نعى نادي قضاة مجلس الدولة، المستشار محمد أمين العباسي المهدي رئيس مجلس الدولة الأسبق وزير العدالة الانتقالية الأسبق، وعضو المحكمة الجنائية الدولية الأسبق الذي توفي في وقت سابق من يوم أمس.



وقال المجلس - في بيان له-: " إن مجلس إدارة نادي قضاة مجلس الدولة - رئيسا وأعضاءً - وسائر قضاة مجلس الدولة ينعون بقلوب يعتصرها الألم وعيون تملؤها الدموع القاضي العادل والعالم الجليل والفقيه المفوه والوالد الكريم المستشار محمد أمين العباسي المهدي رئيس مجلس الدولة الأسبق وزير العدالة الانتقالية الأسبق عضو المحكمة الجنائية الدولية الأسبق، داعيا الله- عز وجل- أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته، وأن يرزقه جنات الخلد، وأن يلهمنا وأسرته الكريمة الصبر والسلوان".